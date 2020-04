Strømprisen i Oslo ble i mars 9 øre per kilowattime (kWh), uten moms og påslag. I mars i fjor var snittprisen over fire ganger så høy, 41 øre per kWh, ifølge kraftbørsen Nord Pool.

For hele landet hadde februar måned historisk lave gjennomsnittlige strømpriser. Da endte for eksempel Kristiansand og Bergen på 9 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 10 øre per kWh.

