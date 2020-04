Trønder gikk på stjernesmell – satser på Fredriksen-rederi

Forte Trønder har lenge hevdet seg i avkastningstoppen blant norske aksjefond, men i mars gikk fondet på en ordentlig stjernesmell.

Bare i løpet av denne måneden falt fondet hele 26,5 prosent, mot 15,4 prosent nedgang for referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks.

Etter tre måneder er Forte Trønder ned 36,5 prosent så langt i 2020. Bare First Generator og Pareto Investment Fund har falt mer.

Satt overvektet i olje

Coronaviruset og oljeprissjokket er naturligvis viktige stikkord.

«Det var hovedsakelig fondets overvekt i en rekke oljerelaterte aksjer som bidro til at fondet falt mer enn indeks», skriver forvalter Stein Frode Aaseng i månedsrapporten.

Aker BP, som er blant fondets største posisjoner innen sektoren, endte måneden ned rundt 40 prosent, mens Okea, Akastor, Subsea 7 og TGS alle falt 40-50 prosent.

Øvrige syndere var først og fremst Kongsberg Automotive (ned 58 prosent), Aker (44 prosent), Storebrand (30 prosent) og DNB (25 prosent).

Tok gevinst i Frontline

I telekom og teknologi bidro hhv. Telenor og Kahoot positivt, med oppganger på hhv én og 15 prosent. Sistnevnte ble tatt inn i fondet etter kraftig børsfall i februar.

«Vi har valgt å selge i begge på denne relative styrken, og har blant annet tatt inn IT-selskapet Crayon. Vi har også kjøpt oss ytterligere opp i Nordic Semiconductor, som endte måneden ned seks prosent», fortsetter Aaseng.

Frontline steg rundt 40 prosent på historisk høye tankrater i kjølvannet av oljepriskrigen som bygget seg opp i mars, og ble fondets mest positive bidragsyter i måneden.

«Også her valgte vi gradvis å ta gevinst, da vi tror styrken i tankmarkedet er av midlertidig karakter», forklarer Forte-forvalteren.

Opp i bulk, inn i laks

Samtidig har han valgt å kjøpe seg opp i et annet segment innen shipping, nærmere bestemt tørrlast og Golden Ocean.

«Selskapet har blitt hardt rammet av at Kina nærmest har stått stille i første kvartal. Vi tror imidlertid at selskapet nå går inn i en sesongmessig god periode, som trolig vil forsterkes av stimuli fra kinesiske myndigheter», skriver Aaseng videre.

Han har for øvrig tatt inn både Salmar og Mowi i porteføljen, etter at begge falt rundt 20 prosent i mars.

– Kan bli verre

Forvalteren lar seg oppmuntre av tegn til at handel og produksjon tar seg betydelig opp igjen i Kina, og forventer at dette etterhvert vil skje også i andre deler av verden som er rammet.

Samtidig advarer Aaseng om at USA ble rammet av coronaviruset nokså sent, og at det derfor kan bli verre før det blir bedre – også på børsen.

«Når man imidlertid ser tilbake på alle store korreksjoner i aksjemarkedet, bør man som investor eller småsparer ha i bakhodet at børsene alltid bunner ut før de gode nyhetene kommer. Mest sannsynligvis vil nyhetsstrømmen på makro- og mikronivå også denne gangen være negativ lenge etter at børsen har bunnet ut», skriver forvalteren.

Suveren Danske

Til tross for mars-smellen holder Forte Trønder seg inne på topp 10-listen over avkastning i norske aksjefond siste fem år, med 6,6 prosent i snitt per år.

Et annet Forte-fond, Forte Norge, er nest best i perioden med 8,7 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Suverent sprekest er Danske Invest Norge Vekst, med 12,1 prosent.

Storebrand Vekst, DNB SMB, Landkreditt Utbytte og Alfred Berg Gambak er opp 7-8 prosent årlig i snitt over de fem årene.