Jeff Bezos ble 6,4 milliarder dollar rikere i går

Amazon gikk til all-time high i går på Wall Street. Aksjekursen var ved stengetid på 2.283,32 dollar etter en oppgang på 5,28 prosent og 114,45 dollar. Amazon-aksjen har steget over 20 prosent i år. Markedsverdien er nå på 1.140 milliarder dollar.

Aksjehoppet gjør at Jeff Bezos, grunnlegger og adm. direktør i Amazon, ble 6,4 milliarder dollar rikere i går, ifølge Forbes. Det tilsvarer rundt 66,5 milliarder kroner.

Stor formue

Bezos har nå en formue på 138 milliarder dollar, og er verdens rikeste, skriver Forbes. Ved årsskiftet hadde Bezos en formue på 124,7 milliarder dollar. Han eier 11,2 prosent av aksjene i Amazon.

Amazon klarer seg altså sterkt i coronakrisen. Selskapet har varslet at de vil ansatte 100.000 for å møte etterspørselen.

Ekskonen

Ifølge Bloomberg har verdens 500 rikeste personer tapt til sammen 553 milliarder dollar i år, mens Bezos trekker opp.

– Formuegapet kommer bare til å bli bredere med det som skjer nå. De virkelig velstående menneskene trenger ikke å bekymre seg. Ja, de blir mindre velstående, men de trenger ikke å bekymre seg for å få mat på bordet eller ha tak over hodet, sier Matt Maley, markedsstrateg i Miller Tabak + Co til Bloomberg.

Finansavisen skrev i helgen om at ekskonen til Jeff Bezos, Mackenzie Bezos, har også blitt rikere i år. De ble skilt i fjor sommer etter 25 års ekteskap.