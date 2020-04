De styggeste aksjefondene etter skrekkmåneden

Ved utgangen av skrekkmåneden mars hadde norske personkunder 202,2 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 124,6 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da falt over 30 milliarder kroner (!) i løpet av måneden.

Falt over 26 milliarder i mars

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viste tidligere i dag at norske personkunder nettoinnløste aksjefond for 3.910 millioner kroner i mars.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen falt nærmere bestemt med 30.357 millioner kroner, etter nettoinnløsning på 3.910 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i mars derfor et verdifall på 26.447 millioner kroner (30.357 - 3.910).

De styggeste fondene

Kjempeskrellen på børsene i mars, der Oslo Børs falt over 15 prosent, har naturligvis gått hardt utover norske aksjefond.

Hardest for seg har det gått i Martin Mølsæters spissede fond First Generator A, etter et fall på hele 45,6 prosent hittil i år.

Nærmest følger Forte Trønder og Pareto Investment Fund A, ned hhv. 38,3 og 36,3 prosent.

De verste norske aksjefondene hittil i år Fond Avkastning FIRST Generator A* −45,60% FIRST Generator S* −43,22% FORTE Trønder* −38,25% Pareto Investment Fund A −36,32% Pareto Investment Fund B −36,15% Pareto Investment Fund C −36,06% DNB SMB R −28,77% Holberg Norge A* −28,19% Delphi Norge −27,60% DNB SMB A −27,42% * Avkastning per 16/4, ellers per 17/4 Kilde: Oslo Børs

Langt bedre har globale aksjefond klart seg, noe som skyldes den kraftige kronesvekkelsen.

Her finner vi mange fond som er i godt pluss så langt i år.

Ett av dem har faktisk steget over ti prosent. Det dreier seg om C WorldWide Globale Aksjer Etisk på pluss 10,4 prosent.

Blant de globale aksjefondene som har falt mest finner vi – ikke overraskende – mange med valutasikring.