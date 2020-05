Spar skatt med flere utleie-kontrakter

– Leier du ut egen fritidsbolig, er de første 10.000 kronene i leieinntekt skattefrie, sier Joachim Johannesen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.

– Av inntekter over 10.000 kroner er 85 prosent av leieinntektene skattepliktig som kapitalinntekt, sier han.

FLERE OBJEKTER: Jo flere utleieobjekter, jo lavere skatt, opplyser Joachim Johannesen i Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetalerforeningen

For 2020 betyr det 22 prosent skatt.

– Siden de første 10.000 kronene er skattefrie og bare 85 prosent av overskytende leieinntekt er skattepliktig, så har man i realiteten fått innrømmet fradrag for kostnader som knytter seg til utleien. Det er altså ikke mulig å trekke fra noen utgifter, sier Johannesen.

Krav til egenbruk

Denne regelen gjelder så fremt utleieobjektet er en hytte du selv benytter i rimelig utstrekning og det ikke anses som en ren utleiehytte.

– Kravet til egenbruk er ikke så veldig høyt, i og med at man kan leie ut flere hytter etter disse reglene og at de fleste har begrenset med ferie, sier Johannesen.

– Har man derimot en hytte som bare benyttes til utleie, og ikke til eget bruk, er det andre skatteregler som gjelder, sier Johannesen.

I det tilfellet skal hytten regnskapbehandles, det vil si at faktiske leieinntekter er skattepliktige med fradrag for drifts- og vedlikeholdsutgifter.

To kontrakter

Et par triks kan bidra til å krympe skatteregningen for utleieinntektene.

Mange hytter ved sjøen har også en båt som leietakere gjerne kan tenke seg å benytte.

– Da lønner det seg skattemessig å leie ut båt og hytte på ulike kontrakter. Ved å leie ut båten så anses det i praksis ikke å gi noe overskudd hvis eieren benytter båten privat og leieinntektene er under 10.000 kroner. Dermed kan man få 10.000 kroner i skattefrie leieinntekter på hvert objekt, påpeker han.

– Har du flere hytter, for eksempel en ved sjøen og en på fjellet som du leier ut, er de første 10.000 i leieinntekter på hver av dem skattefrie.

– Men hva da med en hytte med et anneks? Kan det leies ut som to objekter?

– Hvis annekset har en tjenende funksjon til hovedhytta så vil dette anses som én eiendom. Hvis du leier ut hytte og anneks til to ulike familier så kan du ikke få 10.000 kroner skattefritt på begge enhetene, siden det anses som en samlet eiendom, sier han.

Provisjonstrøbbel

Triks nummer to gjelder bare for dem som bruker en megler til utleiehjep. Det kan nemlig føre til at utleier blir skattlagt for en høyere inntekt enn han faktisk har.

– I utgangspunktet er det bruttoinntekt, før fradrag for provisjon til utleiemegler, som inntektsføres hos utleier, sier Johannesen.

– I tilfeller der utleiemegler tar provisjon på opp til 30-40 prosent, kan det gi urimelige utslag i form av høy skatt.

– Denne situasjonen unngår man imidlertid dersom det er leietaker som betaler provisjonen. Vi anbefaler derfor at man da lager en tilpasset avtale med utleiemegleren som sørger for at leietakeren betaler provisjonen.

Leie ut huset i stedet?

Hvis du derimot selv ønsker å leie ut helårsboligen din til feriegjester i sommer, er skattereglene avhengige av utleieperioden. Hvis de enkelte leieforhold er kortere enn 30 dager vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode, slik det er for utleie av fritidsbolig.

– Men leier du ut hele boligen din til en leietaker i mer enn 30 dager så regnes dette som langtidsutleie. Ved utleie av hele boligen i deler av året så vil leieinntektene være skattefrie hvis de ikke overstiger 20.000 kroner, sier Johannesen.

– Hvis leieinntektene i denne perioden overstiger 20.000 kroner, så vil alle leieinntekter dette året bli skattepliktige – også leieinntekter fra en periode hvor du selv benyttet minst halvparten av boligen etter utleieverdi.