Mange kan tjene 100.000 kroner på hytteutleie

– Vi forventer meget stor etterspørsel etter feriehus og hytter å leie i Norge i sommer, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn.no Reise.

– De seneste ukene har vi hatt dobbelt så mange søk etter dette som på samme tidspunkt i fjor.

Det er kanskje ikke så rart. I 2018 reiste nordmenn på 6,5 millioner feriereiser til utlandet, viser Statistisk sentralbyrås reiseundersøkelse. Nå fraråder utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land på ubestemt tid, på grunn av coronapandemien. Nylig ble hytteforbundet opphevet, og da fremsto hytte som en svært attraktiv ferie for mange.

Beliggenhet

I dag ligger det nesten 5.000 objekter til leie på Finn.no.

– Men vi regner med at det vil øke, sier Berge.

VENTER ØKNING: I dag er det nesten 5.000 objekter til leie på Finn.no, men Terje Berge tror det vil øke frem mot sommeren. Foto: finn.no

– I de usikre økonomiske tidene vi er i, ser vi mange som normalt ikke leier ut, nå vil forsøke det, for å få inn litt ekstra inntekt.

De som søker etter feriebolig å leie på Finn.no, er mest opptatt av beliggenheten.

– Vi ser at Nord-Norge, Lofoten, Sørlandet, Kragerø og Hvaler er de mest populære fritekst-søkene, sier Berge.

Huskeliste for hytteutleie Fritidseiendommen kan markedføres på portaler som Finn.no eller Airbnb. Alternativt kan man velge å gå gjennom formidlings byråer som Norgesbooking eller Novasol. Her er det mange muligheter. Gode bilder fra både ute og inne, og gode beskrivelser av eiendommens kvaliteter og praktisk informasjon øker sannsynligheten for å få leid ut til ønsket pris. Før utleie må det sjekkes at eiendommen tilfredsstiller krav til rømningsveier og sikkerhet. Inngå skriftlig kontrakt, og sørg for at kontrakten har en utkastelsesklausul. Forbrukerrådet har en som kan lastes ned gratis, men det finnes flere andre muligheter. Avtal helst depositum eller forhåndsbetaling. Lag en informasjonsbrosjyre med viktig informasjon til leietager (ordensregler, søppel, telefonnummer m.m.). Avklar forhold rundt vasking og nøkkellevering. Snakk med forsikringsselskapet. Noen hytteforsikringer tar høyde for utleie, i andre tilfeller må det tegnes en egen utleieforsikring. Uansett bør forsikringsselskapet holdes informert. Avtal avbestillingsmuligheter og avbestillingsgebyr. I år er det trolig vanskelig å leie ut uten å åpne for avbestillinger.

Høy pris

Noen av hyttene som er til leie er i svært høy prisklasse. I Kristiansandsområdet er det blant annet en eiendom med en prislapp på 100.000 kroner i uken, og en annen som leies ut for 59.000 kroner i uken.

Av hyttene som ligger tett ved sjøen er det mange til leie i prisklassen mellom 15.000 og 20.000 kroner i uken.

Svært mange av dem er allerede utleid for store deler av sommerperioden, som tyder på at det i dette segmentet er det mange potensielle feriegjester i denne prisklassen.

UTSIKT VED LINDESNES: Mange vil ha sommer og sol. Foto: Novasol

Sommeren 2020 kan dermed være den sommeren det kan være lett å få en solid ekstrainntekt for de ukene man selv ikke benytter egen hytte.

Skattereglene for utleie av feriebolig (se egen sak) medfører at skatteutgiftene er lavere enn mange kanskje tror. Dermed kan en fin hytte med båt som leies ut for 20.000 kroner uken i seks uker i sommer gi en nettoinntekt på 101.225 kroner.

Inntekter ved 6 ukers utleie av hytte med båt Pris pr. uke. Hytte: 18.400 kroner. Båt: 1.600 kroner. Inntekter Hytteleie 18.400 kr x 6 uker 110.400 kr Båtleie 1.600 kr x 6 uker 9.600 kr Utgifter Skatt på hytteutleie 100.400 kr x 0,85 x 22 % 18.775 kr Skatt på båtutleie Grunnlag under 10.000 kr 0 Netto leieinntekter 101.225 kr

Sjø og fjell

Også Pia Buen i Novasol bekrefter at det er stor etterspørsel etter ferieboliger i sommer.

MANGE BESTILLINGER: Det er travle dager for Pia Buen i Novasol Norge. Foto: Novasol

– Etter at hytteforbudet ble opphevet har vi fått mange nye bestillinger for sommeren, og vi ser at det er mange som nå søker etter hytter å leie i Norge, sier Pia Buen, daglig leder i utleieselskapet Novasol i Norge.

– Først og fremst er det hytter ved vannet som er populært, og det er gjerne Sørlandet og Vestlandet mange søker etter, sier hun.

– Men vi håper at mange også vil velge seg turer i fjellet, der har vi mye til leie. Fjellet er fint også når det ikke er vinter.

Avventer

Hun tror likevel at mange fortsatt sitter på gjerdet.

– Men jeg tror mange venter litt med å bestille avhengig av myndighetenes råd. Skulle det bli endringer, slik at man likevel får lov å reise til utlandet, er det nok noen som vil det.

– Er det for sent å leie ut gjennom formidlere som dere denne sommeren?

– Nei, det er det ikke. Vi har rådgivere som gjerne tar imot objekter å leie ut, selv om det noen ganger kan gi utfordringer å møtes med tanke på smittevernsreglene. Men det er muligheter, selv om vi ikke kan garantere for bestillinger i sommer, sier hun.

For dem som ønsker å leie hytte til sommeren, og som opplever at mye nå er utleid, kan det fort oppstå nye muligheter,

– Vi har voldsomt mye å gjøre om dagen, med løpende informasjon om eksisterende bestillinger, avbestillinger og nye bestillinger, sier Buen.

I ukene som kommer vil avbestillingene fra utlandet, og fra de som ikke tør å reise, tikke inn og skape ledige uker i kalenderen.