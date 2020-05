Delphi Norge øker i Telenor og XXL

Etter børsfallet i februar og mars, kan andelseierne i Delphi Norge notere seg for etterlengtet oppgang i april.

Fondet steg 10,2 prosent i løpet av måneden og matchet da referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

Hittil i år er fortsatt fondet ned 25,3 prosent, noe som er langt svakere enn referansen, som har falt «bare» 16,7 prosent.

Børser og økonomi i utakt

I sin månedsrapport påpeker forvalter Espen Furnes at det gjennom april åpnet seg opp en stor divergens mellom underliggende forhold i verdensøkonomien og aksjekursene.

«Selv om børsene steg mye i april, må vi ikke glemme at coronanedstengningen har ført til en økonomisk bråstopp. Denne vil slå kraftig ut i selskapenes rapportering for andre kvartal. Vi ser tegn allerede nå, i form av svært begrenset guiding fremover fra selskapene ved rapportering for første kvartal. Aksjemarkedet virker å se gjennom coronakrisen, og forventer i stor grad en normalisering neste år. Spørsmålet er om dette er litt for optimistisk», skriver han.

Frykter for oljeservice

Furnes merker en noe større optimisme i oljemarkedet etter at OPEC+ omsider ble enige om massive produksjonskutt.

«I porteføljen har vi fortsatt eksponering mot oljerelaterte aksjer, men i vesentlig mindre grad enn ved inngangen til året. Vi konsentrerer oss hovedsakelig om oljeprodusentene, siden vi forventer at utstyrsleverandørene igjen vil bli hardt rammet av investeringskutt hos oljeprodusentene i jakten på positiv kontantstrøm til tross for lave oljepriser», heter det videre.

Kjøpte i Telenor og XXL

Delphi Norge-forvalteren kjøpte i løpet av april aksjer i Telenor.

«Førstnevnte øker inntjeningen som følge av utstrakt bruk av hjemmekontor, noe som gir økt etterspørsel etter både mobildata og bredbåndskapasitet», forklarer han.

I XXL plukket Furnes opp noen av aksjene storaksjonær Øivind Tidemandsen kvittet seg med.

«Med ny sjef og ny finansiering på plass, kan XXL bli et godt «turnaround case». Omfattende kostnadskutt og nedlegging av ulønnsomme butikker er riktig strategi. Med balansen i orden og et mindre varelager i tillegg, ser aksjen straks mer spennende ut», fortsetter Furnes.

Kontanter er største «post»

Delphi Norge er ifølge månedsrapporten nå bak markedet i alle måleperioder.

Over tre år er gjennomsnittlig, årlig avkastning minus 2,2 prosent, mens referanseindeksen har steget 3,5 prosent i snitt per år.

Over fem år er fondet ett prosentpoeng bak, med 3,4 vs. 4,4 prosent i snitt per år.

De fem største posisjonene i Delphi Norge er (per 30/4) kontanter (7,43 prosent), Entra (5,97 prosent), Nordic Semiconductor (5,38 prosent), DNB (5,16 prosent) og Nel (5,10 prosent).

Fondet hadde ved utgangen av april en forvaltningskapital på 842 millioner kroner.