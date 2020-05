Etter stjernesmellen i mars slo Forte Trønder tilbake i april.

Fondet steg 17,7 prosent i løpet av denne måneden, mens referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) steg 10,2 prosent.

Etter fire måneder er Forte Trønder likevel ned 30,7 prosent hittil i 2020. Bare First Generator og Pareto Investment Fund har falt mer. Referansen har falt 16,7 prosent i perioden.

Over tre år har fondet en gjennomsnittlig, årlig avkastning på minus 2,0 prosent, mot pluss 2,9 prosent for referanseindeksen.

Over fem år har Forte Trønder steget 7,9 prosent i snitt per år, noe bare fem norske aksjefond kan toppe. Fondsindeksen på Oslo Børs har klart 4,2 prosent i snitt per år.

Olje og finans får æren

Ansvarlig forvalter Stein Frode Aaseng legger ikke skjul på at de oljerelaterte aksjene som ga stjernesmellen i mars bidro stort til comebacket i april.

BW Offshore viste vei med 60 prosent oppgang, mens Aker BP, TGS, BW Energy og Panoro Energy steg 28-40 prosent.

«Vi tror de ekstreme ubalansene i oljemarkedet er av midlertidig karakter. Vi vil i tiden fremover se en gradvis effekt av at oljeetterspørselen øker i takt med en gjenåpning av samfunnet, samt at tilbudssiden begrenses betydelig i kraft av «OPEC+»-kuttene», skriver forvalteren i månedsrapporten.

Finanssektoren får også en del av æren for meravkastningen.

«Vi valgte å øke beholdningen i Storebrand og DNB betydelig på et gunstig tidspunkt denne måneden, samt at vi tok inn Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 SR-Bank og Norwegian Finans Holding (Bank Norwegians morselskap, red. anm). Alle disse bidro positivt til fondets utvikling, etter en sterk avslutning på måneden», heter det videre.

Yara, Schibsted inn

Innen industrisegmentet fikk Forte Trønder med seg rundt 30 prosent oppgang i Elkem, mens Norsk Hydro steg nesten 16 prosent, etter å levert bedre tall enn ventet for første kvartal.

«Yara ble for øvrig tatt inn som ny aksje i porteføljen etter å ha levert en solid rapport for første kvartal, og erstatter Kongsberg Automotive som ble solgt tidlig i april», skriver Aaseng.

Innen telekom/teknologi/media ble Nordic Semiconductor beste positive bidragsyter med over 30 prosent oppgang etter å ha levert gode kvartalstall.

Schibsted ble tatt inn i porteføljen mot slutten av måneden.

Blant andre aksjer bidro spesielt Nordic Nanovector positivt, opp nærmere 50 prosent.

– Bunnen er bak oss

Selv om de reelle makroøkonomiske konsekvensene av pandemien og varigheten av krisen er ukjente, er Forte-forvalteren nå styrket i troen på at dette ikke gir en vedvarende økonomisk nedtur.

«Vi registrerer at man ser tegn i Kina til at handel og produksjon tar seg betydelig opp igjen, og forventer at dette også etterhvert vil skje i andre deler av verden som er rammet. Selv om vi tror at «bunnen» i aksjemarkedet er bak oss, er vi forberedt på at markedene vil svinge relativt mye også i tiden som kommer. Men børsene pleier å bunne ut en god stund før de gode nyhetene kommer. Det tror vi var tilfellet også denne gangen», skriver Aaseng.