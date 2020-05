Spareøkonom: – Dette er penger på gaten

Rentekuttene fra Norges Bank fører ikke bare til at boliglånsrenten blir lavere. Det gjelder også innskuddsrenten.

De største bankene reduserer nå innskuddsrentene på sine sparekontoer til et sted mellom 0,10 og 0,40 prosent. Ifølge DN tilbyr flere forbrukslånsbanker en rente på godt over to prosent for innskudd, noe som betyr at en gjennomsnittskunde kan spare tusenvis av kroner på å flytte sparepengene sine.

Samtidig er det verdt å merke seg at innskuddsrentene til forbrukslånsbankene er vesentlig mye høyere enn boliglånsrentene til bankene. Dermed kan du ta opp mer lån på boligen for å plassere dem på innskuddskonto i en forbrukslånsbank.

– Dette er penger på gaten, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, til DN.

Bankenes sikringsfond garanterer for innskudd på inntil to millioner kroner. Ifølge DN garanterer noen av forbrukslånsbankene kun for 950.000 svenske kroner gjennom den svenske Riksgälden.