Nordea kutter fastrentene til historisk lavt nivå

Nå kan du binde renten i tre år hos Nordea til en rente på 1,65 prosent.

– De flytende rentene har falt kraftig, og det har også fastrentene. Vi kan nå tilby fastrenter på historisk lave nivåer, sier leder for personmarkedet, Randi Marjamaa, i en melding.

Fastrente med tre års binding tilbys nå til 1,65 prosent for kundegruppene UNG og Premium. Her vil det også være mulig å binde renten over fem år for 1,75 prosent, mens ti års binding tilbys til 2,10 prosent.

Marjamaa poengterer at fastrentene skal gjenspeile det markedet tror gjennomsnittet av den flytende renten skal være over perioden man tar fastrente.

– Fastrentene har falt i takt med de flytende rentene, som følge av uroen grunnet Corona-utbruddet. Vi har aldri tidligere sett et så tydelig rentefall over så kort tid. Det er fortsatt slik at de fleste av våre kunder velger flytende rente, men fastrente kan være en måte å sikre seg for mulig fremtidig renteoppgang, avslutter Marjamaa.