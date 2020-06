Kjempesmell for Elton John - skal ha tapt 730 millioner

Det skriver Daily Mail. Saken har blitt gjengitt i medier som Guardian og VG.

Poplegenden skulle hatt avskjedsturne i disse dager, men den er avlyst som følge av coronaviruset. Det går frem at John skal ha tapt inntekter for rundt 730 millioner kroner. Et beløp som skulle sikre en god pensjonisttilværelse for John og ektemann David Furnish.

Elton Johns formue har blitt beregnet til 4,2 milliarder kroner. Han har en rekke ulike boliger og eier flere yachter.

Avisen skriver at John trolig ikke vil kunne få forsikring for tapet. John skal ha permittert bandet sitt. Det inkluderer gitaristen Davey Johnstone og Nigel Olsson, som spiller trommer. Elton John har forhåpninger om at noen konserter kan gå som planlagt om høsten, skriver Daily Mail.

John har også permittert ansatte som tilhører hans villa i Georgia. Poplegenden vurderte å la de ansatte benytte seg av det offentliges krisepakke, men har trolig betalt permitteringskostnader personlig.

Hverken Elton John eller noen åpne kilder rundt ham har kommentert saken.