SSB spår lav lønnsvekst i flere år

LAV LØNNSVEKST: Økonomene i SSB ser for seg at veksten i gjennomsnittlig årslønn blir 2 prosent i både 2020 og 2021. I 2022 og 2023 ventes reallønnsveksten å ligge i overkant av én prosent. Foto: Dreamstime

Som følge av coronapandemien ble årets inntektsoppgjør utsatt med ny oppstart 3. august. Forhandlingene gjennomføres i en situasjon hvor arbeidsledighetsraten er høy, noe som trolig medfører at bidraget fra tarifftillegg blir forholdsvis lavt i år, påpekes det i Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske prognoser.

Lavere aktivitetsnivå internasjonalt og tilhørende redusert aktivitet hos eksportrettede virksomheter i år vil også bidra til å redusere bidraget fra tarifftillegg.

Økonomene i SSB ser for seg at veksten i gjennomsnittlig årslønn blir 2 prosent i både 2020 og 2021.

«Det innebærer at reallønnen øker i 2020. Med noe tiltakende inflasjon neste år innebærer dette at reallønna faller i 2021, om lag like mye som den antas å ville øke i 2020», heter det.

I 2022 og 2023 ventes reallønnsveksten å ligge i overkant av én prosent.