Mottakere av kontantstøtte: Slurvefeil kan gi kraftig smell

RIS BAK SPEILET: – Skatteetaten har adgang til å gjøre en etterkontroll, og oppdages det at man har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det føre til strenge reaksjoner, sier Hjort-advokat Sigve Braaten (t.v.). Her sammen med kollega Pål Sverre Hernæs. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

I midten av april lanserte myndighetene en kompensasjonsordning hvor foretak med stort omsetningsfall som følge av coronautbruddet kan søke om kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine faste uunngåelige kostnader. Størrelsen på støtten avhenger blant annet av fallet i omsetning og hvorvidt bedriften var pålagt å stenge på grunn av statlig smitteverntiltak eller ikke. Støtten er i all hovedsak basert på opplysninger bedriften selv har gitt.

Det kan søkes om støtte for mars, april og mai 2020. For mars og april har i overkant av 40.000 mottakere fått utbetalt nesten 1,3 milliarder kroner. Regjeringen vil forlenge ordningen til og med august 2020.

Hastige beslutninger

– Ordningen kom raskt på plass, og mange bedrifter hastet med å søke, sier Sigve Braaten, advokat og partner i advokatfirmaet Hjort.

– Det øker risikoen for at noen ikke har gitt riktige og fullstendige opplysninger ved innleveringen av søknaden, sier advokat og kollega Pål Sverre Hernæs.

Dermed kan foretakene, bevisst eller ubevisst, ha mottatt mer i støtte enn det som er riktig.

Og det kan bli dyrt for foretakene, dersom det blir oppdaget.

– Dette er en ordning som er basert på tillit, men der er uttalt at man vil slå hardt ned på misbruk. Så det kan være risikabelt å tenke at når man først har mottatt støtte, så er det vel i orden, sier Braaten.

– Skatteetaten har adgang til å gjøre en etterkontroll, og oppdages det at man har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det føre til strenge reaksjoner.

Tilleggsgebyr

– Hvilke sanksjoner snakker vi om ?

– Man risikerer administrative sanksjoner eller straff. Administrative sanksjoner innebærer normalt et tilleggsgebyr på 30 eller 60 prosent av beløpet man uberettiget har mottatt, pluss at man selvfølgelig må tilbakebetale det man urettmessig har mottatt, sier Hernæs.

– De mest alvorlige tilfellene vil kunne bli politianmeldt, og da er det straffelovens bestemmelser om skattesvik som gjelder, og det er bestemmelser med strafferamme på fengsel inntil seks år. Det er gitt klare signaler om at reaksjonene vil bli strenge og det er også i tråd med praksis at misbruk av tillitsbaserte ordninger blir slått hardt ned på.

FÅR MER: Bedrifter som har vært pålagt stenging har fått en høyere andel i kontantstøtte. Foto: NTB Scanpix

Sjekke først

For å unngå å risikere sanksjoner anbefaler advokatene at mottakere av kontantstøtte som er usikre på om de kan ha gitt uriktige opplysninger å foreta en egen etterkontroll, før skatteetaten gjør det.

– Avdekkes det feil under etterkontroll fra myndighetene, har man dårlige kort på hånden. Erfaringen fra en tilsvarende problematikk ved innlevering av skattemeldinger, er at det er fornuftig å rette feil av eget tiltak for å unngå sanksjoner.

Sannsynligheten for at eventuelle feil kan oppdages er ganske stor. Skatteetaten kan kreve bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor. Uansett skal det foreligge bekreftelse på innholdet fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

–Bekreftelse skal fremlegges av bedriften senest ved fastsetting av årsregnskapet for 2020, sier han.

Har ikke bedriften regnskapsplikt, skal bekreftelsen legges frem ved innleveringen av skattemeldingen for 2020.

– Så selv om det ikke har vært nødvendig å levere dokumentasjon for å få støtte, er det er et krav at dokumentasjonen kan fremlegges ved forespørsel eller ved innlevering av årsregnskapet eller skattemeldingen.

Trenger revisor

Rådet fra advokatene er derfor å gjøre en grundig etterkontroll av innholdet i søknaden av eget tiltak før det er for sent.

– Så har man ikke tatt kontakt med en revisor i forbindelse med søknaden, kan du risikere å komme i en diskusjon med revisor nesten et år senere på om opplysningene var riktige eller ikke. Så vi anbefaler å ta kontakt og kontroll med revisor tidlig nok.

Kompensasjonsordningen er for alle som driver skattepliktig virksomhet, enten det er et aksjeselskap eller selvstendig næringsdrivende eller et konsern. Beregningsmodellen i all hovedsak den samme for virksomheten, men med særlig reguleringer for annet for konsern. Noen virksomheter er ikke omfattet av ordningen, som oljeselskaper og kraftselskaper.

For å få støtte må bedriften blant annet dokumentere fullstendig eierstruktur og ha gjort opp tidligere skattekrav. Det er også et krav til opplysningsplikt, at personer med ledende roller i bedriften ikke har vært ilagt konkurskarantene, og at selskapet ikke er under avvikling.