Troms og Finnmark er fylket med størst forbruksgjeld per innbygger

– Det er ikke uventet at forskjellene er store når man ser på total gjeld i kroner, men det er et spenn på nesten 10.000 kroner i gjennomsnitt per innbygger fra fylket øverst til nederst, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til E24.

Oversikten fra registeret viser at Viken er det fylket som har høyest andel av den rentebærende usikrede gjelden med 38,6 milliarder kroner. Lavest andel har Møre og Romsdal med 7,4 milliarder kroner.

Men når det gjelder den høyeste rentebærende gjelden per innbygger, er det Troms og Finnmark som ligger på topp med et gjennomsnitt på omtrent 42.000 kroner per innbygger. Det laveste tallet per innbygger finner man i Trøndelag – med et gjennomsnitt på rundt 32.000 kroner.

Blant norske kommuner er det Gamvik kommune i Troms og Finnmark som har høyest forbruksgjeld per innbygger, og Troms og Finnmark har 16 av de 30 kommunene som ligger øverst i oversikten.

– Vi vil at en norsk kommune eller et fylke skal kunne følge med på utviklingen lokalt, slik at de eventuelt kan innføre lokale tiltak om det trengs, sier Årrestad.