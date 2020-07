Dette bruker nordmenn penger på i sommer

Gjennom usikre tider må kanskje planer om ny bil og hus vente, og ferieplaner har blitt snudd på hodet. Likevel forblir nordmenns sommerferieforbruk i år nesten uendret, sammenliknet med i fjor, viser Ferratum banks årlige Sommerbarometer, ifølge en pressemelding.

Covid-19-utgaven av den 12. årlige kundeundersøkelsen fra den digitale banken viser hvordan pandemien har påvirket liv og forbrukeradferd, hva folk brukte mest penger på under nedstengningen, hva planene deres er for de førstkommende månedene og hvordan de håndterer pengene sine.

Dagligvarer på topp

Resultatene fra undersøkelsen viser at sommerens forbruk først og fremst skal gå til dagligvarer, men på en nær andreplass er innenlandsreiser.

– Selv om sommeren i år har blitt veldig annerledes enn planlagt for de fleste, er ferie alltid en tid for å hygge seg litt ekstra – også når man blir hjemme. Dette er nok mye av det som avspeiles i det forventede forbruksmønsteret. Vi ser også at mange griper muligheten til å fikse opp litt i hjem og hage og utforske eget land, sier Antti Kumpulainen, viseadministrerende direktør i Ferratum Bank.

Som følge av reiserestriksjoner og begrenset antall flyvninger, vil det bli svært få utenlandsreiser i sommer. 56 prosent av respondentene fra Norge hadde internasjonale reiser planlagt som de nå har avlyst.

Videre har 12 prosent kansellert innenlandsreiser.

Skrinlagte planer

I tillegg til mindre reiser, er annet ekstraordinært forbruk også satt på vent for nordmenn. 12 prosent har skrinlagt planene sine om å kjøpe ny bil i år, og 10 prosent har utsatt planer om å kjøpe nytt hus.

– Den økonomiske usikkerheten som har kommet med coronakrisen og ikke minst pandemiens effekt på arbeidsmarkedet har naturligvis påvirket hva man prioriterer økonomisk sett. Folk kutter eller endrer ikke-essensielt forbruk, tar ut mindre lån og sparer mer, sier Kumpulainen.

60 prosent av respondentene i Norge planlegger å bruke mindre penger på sine planer for sommerferien, sett i forhold til fjoråret. Til tross for at over halvparten har tenkt til å bruke mindre, ligger planlagt forbruk i sommer, relativt til månedsinntekt på 37 prosent i gjennomsnitt, én prosent høyere enn i fjor.

Sommerforbruket i 2017 og 2018 lå på 59 og 68 prosent av månedsinntekt.

I Norge vil majoriteten av sommerforbruket fordeles på: