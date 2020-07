Tencent er Holbergs nye favoritt

Holbergs globale aksjefond, Holberg Global, klarte 2,3 prosent avkastning i juni, går det frem av en oppdatering mandag. Referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks, steg 1,9 prosent.

Så langt i år er fondet opp 6,1 prosent, mot referansens 3,5 prosent.

Over tre år er snittavkastningen 12,8 prosent årlig, mens markedet er opp 12,1 prosent i året.

Over fem år ligger fondet foran med 12,5 vs. 11,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

De største bidragsyterne til avkastningen de siste 12 månedene har vært Apple, Amazon, Novo Nordisk, Alphabet (Google) og Nvidia, mens Arrow Global har tynget klart mest.

Tar inn Kinas FAANG

Ifølge juni-rapporten tok ansvarlig forvalter Harald Jeremiassen inn Tencent som nytt selskap i porteføljen i løpet av måneden, mens Hongkong-baserte Dali Group (mat/drikke) gikk motsatt vei.

Tencent er ifølge forvalteren Kinas FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), og er et av verdens største- og raskest voksende teknologiselskaper.

Selskapet er markedsledende i Kina innen blant annet dataspill med 64 prosent markedsandel, sosiale medier med over 1,2 milliarder brukere, internettannonsering og tjenester innen digital betaling og nettbasert datalagring.

Tencent har en børsverdi på rundt 535 milliarder dollar.

Kjempevekst i lang tid

Jeremiassen viser først og fremst til at Tencent de siste ti årene har økt omsetningen med over 40 prosent årlig, og resultatet per aksje med 33 prosent årlig.

«Vi forventer at selskapet skal kunne opprettholde en sterk vekst i mange år fremover. Flere av selskapets forretningsområder er fortsatt i en tidlig vekstfase, virksomheten har klare skalafordeler og selskapet investerer aggressivt i nye vekstområder og spennende oppstartsselskaper», heter det i rapporten.

Etter å ha vært indirekte investert i Tencent over flere år, gjennom sin investering i Tencents hovedeier Naspers, har Holberg latt seg imponere over hvordan grunder Ma Huateng og hans ledergruppe har bygget opp Tencent.

«Tencent har en sterk og økende kontantstrøm, og er netto gjeldfri. Forretningsmodellen er kapitallett, og lønnsomheten er høy med en nettomargin på over 25 prosent – og tilsvarende egenkapitalavkastning», skriver Jeremiassen.

– Attraktiv prising

Sentrale risikomomenter er ifølge Holberg at selskapet kan bli utsatt for politisk press, eller reguleringer, med basis i sin dominerende markedsposisjon i Kina.

Jeremiassen peker til slutt på at Tencent prises til 28 ganger forventet 2021-inntjening.

«Dette synes vi er attraktivt for et selskap med over 20 prosent årlig resultatvekst, defensive kvaliteter og høy lønnsomhet», fortsetter han.

Tencent var ved utgangen av juni den 18. største investeringen i Holberg Global, og utgjør nærmere bestemt 2,5 prosent av fondet.

Holberg Global hadde ved utgangen av mai en forvaltningskapital på 2,92 milliarder kroner.