Forte Trønder banket børsen i juni, men er fortsatt tredje sist i år

Etter stjernesmellen i mars slo Forte Trønder voldsomt tilbake i april.

Den gode trenden fortsatte i mai, med 4,7 prosent avkastning for fondet – mot 3,4 prosent for referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

Ifølge mandagens juni-rapport gikk det enda bedre i juni. Fondet kan notere seg for sterke 6,5 prosent avkastning, mot 0,3 prosent for referansen.

Etter seks måneder er Forte Trønder likevel ned 22,8 prosent hittil i 2020. Bare First Generator og Pareto Investment Fund har falt mer. Referansen har falt 13,6 prosent i perioden.

Over tre år har fondet en gjennomsnittlig, årlig avkastning på pluss 4,5 prosent, mot pluss 5,0 prosent for referanseindeksen.

Over fem år har Forte Trønder steget 11,1 prosent i snitt per år, noe bare to norske aksjefond kan toppe. Fondsindeksen på Oslo Børs har klart 5,6 prosent i snitt per år.

Gunstig exit i bank

Ansvarlig forvalter Stein Frode Aaseng drar frem oljerelaterte aksjer – og særlig Aker BP, Aker Solutions, BW Energy og Subsea 7 – som viktige bidragsytere, hjulpet av at oljeprisen steg fire dollar til 41,60 dollar fatet i løpet av juni. Sistnevnte ble solgt ut av porteføljen.

I bank- og finanssektoren var det i juni jevnt over svakere, etter en sterk periode i april og mai.

«Vi har siden tidlig i april hatt en større overvekt i Storebrand, SpareBank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SR-Bank, og valgte på et gunstig tidspunkt i juni å selge oss betydelig ned. Etter et kraftig kursfall i deler av juni, ble mye av dette kjøpt tilbake igjen. På dagens nivåer synes vi sektoren er attraktivt priset både absolutt og relativt», skriver forvalteren.

Han trekker frem investeringsselskapet Aker, som steg nærmere 20 prosent.

Kraftig opp i Yara

Yara endte juni nær uendret i det som var en sterk måned for industri, og Aaseng har benyttet den siste tiden til å kjøpe seg betydelig opp.

Elkem, Norsk Hydro og Kværner bidro med 7-11 prosent oppgang for fondet.

Porteføljeselskapene i sjømat gjorde det litt blandet i juni, til tross for en laksepris som holdt seg på stabilt høye nivåer.

«I midten av juni valgte vi å vekte oss litt opp i sektoren, og spesielt SalMar, Lerøy Seafood og Austevoll bidro deretter positivt til fondets utvikling. Vi går nå inn i en periode hvor det forventes et betydelig lavere prisnivå for laks, og ser for oss å benytte eventuell svakhet i aksjekursene til å kjøpe oss ytterligere opp gjennom sommeren», heter det videre.

Golden Ocean-rally

Aaseng fremhever også John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean, som nøt godt av en kraftig rateoppgang og endte opp 25 prosent i juni.

«Vi har vært tålmodige i påvente av bedre utvikling på ratenivået innen dette shipping-segmentet i en god stund nå, og i juni løsnet det», skriver forvalteren.

Nordic Semiconductor bidro også positivt (pluss 15 prosent), mens Telenor og Wallenius Wilhelmsen utmerket seg negativt – ned hhv. fem og 15 prosent.

– Et tapt kvartal

Aaseng påpeker at sommerferien sammenfaller med en hektisk tid på Oslo Børs.

«Selskapenes halvårsrapporter vil fra midten av juli og fremover dominere nyhetsbildet, og vi er forberedt på at kursutslagene også denne gang kan bli relativt store», spår han.

Ifølge forvalteren er forventningene, i form av analytikernes estimater for andre kvartal, ned nærmere 40 prosent i kjølvannet av coronakrisen.

«Siden dette nok oppfattes som et «tapt kvartal» uansett, vil nok selskapenes kommentarer til fremtidig utvikling vektlegges vel så mye», tror Aaseng.