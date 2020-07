Forsikringsselskaper: Reisende bør holde seg oppdatert

Regjeringen har gjort det klart at det åpnes for ferie- og fritidsreiser til alle land i EØS- og Schengen-området med unntak av Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Romania og store deler av Sverige fra 15. juli.

Minst hver 14. dag blir Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som oppfyller de norske reisekriteriene, oppdatert. Dersom man er på ferie i et land som «skifter farge», får man karantene når man kommer hjem til Norge.

– Sånne situasjoner kan oppstå. Noen land kan gå fra grønt til rødt på mindre enn 14 dager, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Stiller krav

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring sier at dette stiller krav til forbrukeren, som til enhver tid bør oppdatere seg på situasjonen for sitt reisemål.

Reiseforsikringen gjelder som normalt dersom landet eller regionen var «grønn» ved avreise.

– Vi dekker merkostnader til evakuering hjem til Norge dersom myndighetene skulle beordre dette hvis situasjonen endrer seg. Vi erstatter også kostnader knyttet til en eventuell karantene eller et utreiseforbud man skulle bli pålagt av lokale myndigheter, sier Handeland i en pressemelding

Når det gjelder Sverige, som både har «røde» og «grønne» regioner, dekker forsikringen også transportetapper gjennom de røde områdene, forutsatt at man ikke foretar annet enn strengt nødvendige stopp, som dopauser.

Tryg frykter ikke kaos

Forsikringsselskapet Tryg oppfordrer også nordmenn til bare å reise til land der UD fra 15. juli opphever reiserådet.

Selskapet frykter ikke «coronakaos» når grensene mot Europa nå delvis blir åpnet.

– Vi tror antallet utenlandsreiser vil øke, men i begrenset utstrekning: Mange har valgt Norgesferie, og det er langt færre flyavganger enn normalt. Samtidig er det en risiko for at land som nå er grønne, kan bli røde igjen gjennom sommeren. Samlet sett tror vi derfor at folk ikke vil panikk-reise til utlandet nå, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg i en pressemelding.

Frende ber folk følge myndighetenes råd

For kunder med reiseforsikring i forsikringsselskapet Frende er forsikringen gyldig i land som er både røde og grønne. Men i røde land er det unntak for coronarelaterte hendelser, men også Frende anbefaler alle til å følge rådene fra myndighetene.

– Uansett om du reiser til et rødt eller grønt land, må du være klar over at situasjonen kan endre seg raskt. Det kan bli innført restriksjoner, innreise- eller utreiseforbud. Ingen vet hvor stor kapasitet det vil være på intensivplasser på feriestedet, eller hvordan det blir med muligheter for syketransport til Norge fremover, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

(©NTB)