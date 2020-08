Vin: En velsmakende inflasjonssikring

De seneste 40 årene har Statistisk sentralbyrås vinprisindeks steget med 4,2 prosent årlig, mens den samlede inflasjonen har ligget på 3,7 prosent. Til sammenligning er dagens forventede avkastning på norske aksjer bare 3,6 prosent, basert på den tiårige obligasjonsrenten og Norges Banks estimat for markedets risikopremie.

– Flere ettertraktede viner er i ferd med å havne i nærheten av en øvre grense for hva markedet er villig til å betale, og vil trolig stige mindre i verdi i tiden fremover, kommenterer produktsjef Arnt Egil Nordlien i Vinmonopolet.

– Mange andre produkter kommer fortsatt til å stige i pris, men å gjøre gode kjøp krever stor innsikt i vinregioner og årganger, samt evne til å se potensialet i det enkelte produktet.

FØLGER MED PRISUTVIKLINGEN: Seniorproduktsjef Arnt Egil Nordlien i Vinmonopolet. Foto: Iván Kverme

Å gjøre gode kjøp krever stor innsikt Arnt Egil Nordlien, Vinmonopolet

En trygg vininvestering

For samlere som søker en relativt sikker, langsiktig investering, anbefaler Nordlien likevel Bordeaux-vin.

– Dette er en stabil vintype, som det er relativt lett å få tak i, hevder han.

– Her handler det om å kjøpe til riktig pris, noe som henger sammen med å kjøpe på riktig tidspunkt.

Nordlien opplever at verdiutviklingen i Burgund er langt mer usikker, og at kjøp av denne typen vin følgelig krever ekstra mye kunnskap. Liten tilgang på produkter er en annen utfordring, ettersom mange av de mest ettertraktede Burgund-vinene kommer til Norge i en svært begrenset mengde.

– Ofte får ingen lov til å kjøpe mer enn én flaske, og dermed er muligheten for å investere mye penger ganske liten, konstaterer Vinmonopolets produktsjef.

Billig og lagringsverdig vin

For de som heller satser på vin i prisklassen 100–200 kroner, er et problem at de fleste produktene er beregnet på snarlig konsum, ifølge daglig leder Marius Liane Johansen i Villa Mat.

– Også i dette segmentet finnes det imidlertid en del lagringsverdig vin, tilføyer han.

– Det betyr ikke nødvendigvis at de vil være en god investering, om man tenker videresalg, men heller at de har potensial for bedring.

Villa Mat-lederen påpeker at enkelte viner i en periode selges billig, som følge av at en produsent ønsker å etablere seg i det norske markedet.

Deretter økes prisene gradvis til et «normalt» nivå.

– Om man er obs på disse, kan man gjøre en grei investering med tanke på auksjoner og slikt, eller rett og slett skaffe seg en bra vin for en god penge, hevder Johansen.

Muligheter i Piemonte

I likhet med Nordlien, advarer den Skien-baserte vinkjenneren om at vin fra Bordeaux og Burgund er blitt mindre tilgjengelig og at prisene fra enkelte produsenter er blitt skyhøye.

– Nå vender mange seg heller mot Piemonte, hvor forholdet mellom pris og kvalitet er bedre, forteller han.

– Her finner man lagringsverdige viner i Barolo og Barbaresco.

Johansen legger til at vinmarkene i dette området er godt kartlagt og klassifisert, noe som gjør det spesielt interessant for samlere. Det samme er tilfellet i Burgund.

Bra å bygge en base

– Om man skal begynne å samle på vin, bør man kanskje fokusere på områder man kjenner til eller ønsker å kjenne til, og skaffe seg en base i disse, fortsetter Villa Mat-sjefen.

– Etterhvert kan man utvide med flere regioner man interesserer seg for.

Johansen mener dessuten at det kan være interessant å kjøpe vin med samme stil eller fra samme drue, men i ulike prisklasser.

– For eksempel lager flere av de beste produsentene særskilte vinversjoner som er rimeligere og tidligere tilgjengelig for konsum enn toppvinen, utdyper han.

– Da kan man skaffe seg en referanse.

Også Nordlie synes det er greit å satse på enkeltregioner. Han foretrekker imidlertid å fokusere på et fåtall interessante produsenter.

Bli kjent med årgangene

Samlingen kan gjøres mer interessant ved å kjøpe inn flasker av samme druetype, region eller produsent, men fra ulike årganger.

– Dette er morsomt, ettersom man da virkelig kan smake forskjeller på gode og mindre gode år, sier Johansen.

– Noen årganger er også raskere tilgjengelige enn andre, og her er et eksempel 2003-årgangen fra Bordeaux, i forhold til den fantastiske 2000-årgangen.

SKIEN-BASERT VINKJENNER: Daglig leder Marius Liane Johansen i Villa Mat. Foto: Villa Mat

Noen årganger er også raskere tilgjengelige enn andre Marius Liane Johansen, Villa Mat

Lagringen er viktig

En forutsetning er at man er i stand til å lagre relativt store kvanta med vin. Johansen påpeker at vin utvikler seg betraktelig raskere i romtemperatur enn under kaldere forhold.

Han anbefaler følgelig at samlere investerer i vinskap eller plasserer flaskene i en mørk og kjølig kjeller.

– Det viktigste er at temperaturen holder seg jevnt mellom 8 og 12 grader, presiserer han.

– Blir det for kaldt, kan det dannes vinkrystaller i flaskene, som er ufarlige, men ubehagelige, mens for høye temperaturer kan gjøre at den dyrebare vinen utvikler seg negativt.

En «stygg andunge» Daglig leder Marius Johansen i Villa Mat forteller om et godt vinkjøp han gjorde i italienske Friuli for noen år siden. – Jeg lot meg begeistre av en produsents viner, og kjøpte en kasse av 2004-årgangen da den ble lansert på polet samme høst, sier han. – Under lanseringen ble vinen vurdert og slaktet i Vinforum, noe som kombinert med den relativt høye prisen førte til at den ikke solgte noe særlig. Fire–fem år senere forsøkte importøren seg med en nylansering av vinen, og denne gangen fikk den tommelen opp i Vinforum. – Vinen hadde utviklet seg fantastisk og fikk kjempescore, erindrer Johansen. – De trykket faktisk en beklagelse av sin tidligere slakt. Selv hadde Villa Mat-sjefen latt sin Friuli-vin ligge urørt i den samme perioden. – Etter å ha lest om dens utvikling i Vinforum, sjekket jeg selvfølgelig min egen beholdning, sier han. – Jeg kan si at av all vin jeg har samlet på, var denne den som hadde utviklet seg aller best. Dette er et av mine beste kjøp, når det gjelder ren drikkeglede alene.

Årlig inflasjon og vinprisvekst Periode KPI Vinprisene 1980-2019 3.7% 4.2% 1980-1989 8.3% 9.2% 1990-1999 2.4% 3.7% 2000-2009 2.1% 1.9% 2010-2019 2.1% 2.0% Kilde: SSB

Samlet vinsalg i Norge År Vinkonsum (tusen liter) 1950 3.053 1960 4.438 1970 9.042 1980 17.979 1990 27.231 2000 48.762 2010 72.900 2019 78.878 Kilde: SSB