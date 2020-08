Utleier risikerer regning etter oppussing

Det er ikke uvanlig at leietager ønsker å friske opp boligen, for eksempel med et malingstrøk.

– Leier må i tilfelle spørre utleier om det er greit, sier Anders Leisner i Huseierne.

– Mange vil da synes at det er greit at leier maler litt, eller for eksempel setter opp noen fliser på kjøkkenet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dersom leietaker pusser opp på en måte som medfører at leieobjektet stiger i verdi, så skal leietaker få kompensasjon for det når han flytter ut, med mindre man uttrykkelig har sagt noe annet.

– Dersom leietaker spør om å få gjøre endringer, er det derfor viktig å presise skriftlig at det vil være for egen regning, og ikke vil bli kompensert for, sier han.

Må varsle

Selv om det er utleier som i flest tilfeller klarer inn en sak til Husleietvistutvalget, er det også endel eksempler på at utleier tar seg vel mye til rette.

– Utleier må innse at de får godt betalt for at boligen skal være noens hjem, og at det må respekteres, sier Leisner.

– Vi har flere henvendelser fra leietakere som forteller at utleiere låser seg inn i leiligheten for å sjekke ting. Det er ikke lov.

– Utleier kan riktignok kreve å komme på nødvendig inspeksjon, for blant annet vedlikehold, men det må varsles i god tid og avtales med leietaker, sier han.