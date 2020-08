Slik unngår du å bli svindlet på ferie i utlandet

ADVARSEL: – Det finnes klubber som har gjort kortsvindel til sin sekundære inntektskilde, og kortholdere over hele Europa utsettes for falske betalinger eller skyhøye beløp som ikke står i stil til hva de har kjøpt, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

ADVARSEL: – Det finnes klubber som har gjort kortsvindel til sin sekundære inntektskilde, og kortholdere over hele Europa utsettes for falske betalinger eller skyhøye beløp som ikke står i stil til hva de har kjøpt, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Foto: Dinero.no

Etter en lengre periode med stengte grenser, har regjeringen gradvis åpnet for reiser til utlandet. Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, har flere gode råd til hvordan man unngår svindel og misbruk når man tar med seg betalingskortene til utlandet.

– Fordelen med å betale med kredittkort er at du kan snu deg mot din egen bank hvis det viser seg at du for eksempel har kjøpt tjeneste som ikke blir utført, betalt for en vare med vesentlig feil, blir dobbeltbelastet eller belastet for feil beløp, sier Jensen til Dinero.no.

Kredittkort er tryggere enn debetkort fordi du har mulighet til å reklamere til banken som har utstedt kortet ditt. Dette gjelder selv om du har blitt svindlet av selgeren, eller selgeren ikke imøtekommer reklamasjonskrav. Alt dette er takket være paragraf 54b i finansavtaleloven.

Forbrukerrådet kommer med flere gode råd for trygt kortbruk:

1. Pugg PIN-koden

Å pugge PIN-koden til kortet er noe mange tar som en selvfølge, men alle kan oppleve å få jernteppe og glemme koden fra tid til annen. Å skrive ned koden for å gjøre det enklere for deg selv – det bør du imidlertid aldri gjøre.

– Det er knapt noen igjen i Norge som oppbevarer nedtegnet kode sammen med kort. Ikke gjør det du heller, sier Jensen.

2. Ha alltid kortet på deg

Den eneste du bør stole på når det kommer til håndtering av kredittkortet ditt, det er deg selv. Hvis du for eksempel gir fra deg kredittkortet til en bartender eller en resepsjonist, risikerer du å måtte dekke hele tapet hvis det misbrukes.

– Gi aldri fra deg kortet, og aldri la det ligge igjen bak disken. Det finnes klubber som har gjort kortsvindel til sin sekundære inntektskilde, og kortholdere over hele Europa utsettes for falske betalinger eller skyhøye beløp som ikke står i stil til hva de har kjøpt, slår Jensen fast.

3. Bruk chip eller kontaktløs betaling

– Unngå bruk av magnetstripen. Prøv alltid først med chip, sier Jensen.

Grunnen til at eksperten fra Forbrukerrådet anbefaler chip eller kontaktløs betaling, er for å unngå «skimming». Dette er en form for kortsvindel hvor brukerstedet gjør en uautorisert kortkopiering for misbruk idet du drar magnetstripen gjennom terminalen. Denne typen svindel har heldigvis avtatt.

Også betalingsløsninger som Apple Pay, Google Pay og tilsvarende wearables-betalinger er ansett som trygge, siden disse løsningene krypterer transaksjonsinformasjonen.

4. Bruk SMS-varsling

Det kan være vanskelig å oppdage når man mister noe så lett og lite som et kort. Derfor anmoder Jensen alle å kjøpe en SMS-varslingstjeneste, som varsler deg hver gang kredittkortet blir belastet.

– En trygghet som jeg anbefaler å kjøpe er SMS-varsling hver gang kredittkortet blir belastet. Tjenesten gir deg god oversikt over kortbruken og gjør det mulig for deg å sperre kortet raskt hvis noen misbruker det, avslutter Jensen.