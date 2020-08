Vi tegnet fond for over 15 milliarder kroner i juli

OPPMUNTRET AV PERSONKUNDER: VFF-direktør Bernt S. Zakariassen mener nordmenn har lest og forstått bruksanvisningen for langsiktig sparing.

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at det i juli ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 15.198 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.338 milliarder kroner, etter et byks på 29,7 milliarder kroner i løpet av måneden.

Renter inn, aksjer også

Aksjefond opplevde i juli en nettotegning på 4.260 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 10.786 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond og «andre rentefond» nettotegnet for henholdsvis 1.800 og 2.714 millioner, mens pengemarkedsfond ble nettotegnet for 6.271 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 383 millioner kroner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 230 millioner kroner.

Alle kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 2.308 millioner kroner i juli.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble det nettotegnet for 2.882 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 8.887 millioner kroner i juli, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.121 millioner kroner.

Pensjonen i aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 1.313 millioner kroner i juli.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 2.261 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 378 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 308 millioner kroner.

– Personkundene fortsetter sin jevne sparing til tross for det svært uoversiktlige farvannet vi seiler i for tiden. Det tyder på at de har lest og forstått bruksanvisningen for langsiktig sparing, sier Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i VFF, i en kommentar.

Renterush for proffene

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 755 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 610 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 8.609 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 811 millioner kroner.