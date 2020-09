Økonom advarer: – Flere personer vil trolig få betalingsvansker

Nordmenn har pådratt seg færre inkassokrav under Covid-19-utbruddet. Nedgangen er i stor grad drevet av en utstrakt bruk av betalings- og avdragsutsettelser og kreditorer som lar være å sende inkassokrav.

Tall fra inkassoselskapet Lindorff viser at antall inkassokrav pådratt av privatpersoner i Norge falt fem prosent mellom 1. april og 1. september, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig gikk størrelsen på inkassokravene ned med 14 prosent.

Tilbakeholdne kreditorer

– Vi ser at en del kreditorer, særlig i offentlig sektor, har vært tilbakeholdne med å sende inkassosaker til privatpersoner under coronautbruddet. I tillegg har det vært en utstrakt bruk av betalings- og avdragsutsettelser. Dette har ført til at lån og regninger som under normale omstendigheter ville ha gått til inkasso, ikke har gjort det ennå, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff.

Antallet inkassokrav på boliglån falt mest, med 37 prosent. Krav knyttet til billeasing, billån og kredittkort gikk også ned, med henholdsvis 16 prosent, 13 prosent og 12 prosent. Krav fra offentlig sektor sto for det nest største fallet, og var ned 25 prosent fra samme periode i fjor.

Trasti forventer at den nedadgående trenden vil snu når avdrags- og betalingsutsettelsene fases ut og kreditorene går tilbake til mer normale inkassoprosesser.

Betalingsvansker

– Da vil regningene man har utsatt å betale, måtte gjøres opp. Det som er bekymringsfullt er at flere trolig vil få betalingsvansker. Mange har mistet jobbene sine og fått lavere inntekter under coronautbruddet. Budsjettene vil ikke gå opp for alle, sier Trasti.

Gjeldsøkonomen forventer en økning i konkurser etterhvert som samfunnet gradvis gjenåpnes og statens tiltakspakker fases ut.

– Omsetningen har falt hos mange bedrifter. Den tøffe tiden fremover forverres av at den generelle kompensasjonsordningen opphørte 1. september, avslutter Trasti.