Delphi-forvalter har hentet seg kraftig inn etter coronasmellen

Etter coronasmellen i februar/mars har aksjefondet Delphi Norge hentet seg kraftig inn utover våren og sommeren.

Ved utgangen av april hadde fondet en 2020-avkastning på minus 25,3 prosent, sammenlignet med et fall på langt mer beskjedne 16,7 prosent for referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

Fire måneder senere har forvalter Espen Furnes hentet inn hele forspranget – og vel så det.

I august klarte han 6,5 prosent oppgang, mens referanseindeksen steg 4,2 prosent.

Hittil i 2020 er fondet nå ned 5,5 prosent, som er 0,8 prosentpoeng foran referansen.

Furnes beskriver august som nok en god måned for Oslo Børs, preget av en «overraskende god resultatsesong der mange selskaper slo sine (nokså lave) forventninger betydelig».

– Verdensledende

Blant vinneraksjene i august trekker Furnes først og fremst Quantafuel, som er i kraftig medvind på børsen.

Selskapet har utviklet en kjemisk prosess for omdanning av plastavfall til enten nafta (som brukes i produksjon av ny plast), diesel eller såkalt «marine gas oil», og startet faktisk i dag driften på sin første fabrikk i Danmark.

Med seg på eiersiden har Quantafuel den tyske kjemigiganten BASF og nederlandske Vitol.

«Når oppstartsfasen på anlegget er over, vil dette åpne for en fullstendig resirkulering av plast. (...) Teknologisk sett er Quantafuels konsept verdensledende, noe som er svært verdifullt for blant andre BASF», skriver forvalteren i august-rapporten.

Quantafuel var ved utgangen av august syvende største post i Delphi Norge-porteføljen.

Opp i bank, ned i laks

Gjennom måneden vektet Delphi Norge seg noe opp innen bank, «hvor en mulig renteoppgang neste år kan bli en positiv trigger for utlånsmarginene».

Samtidig tok Furnes noe ned eksponeringen mot laks.

«Dette skjer delvis på grunn av noe svakere tall for andre kvartal, men også på grunn av svakere laksepris, kombinert med økende tilgjengelig på laks utover i andre halvår», forklarer han.

Fondet solgte seg blant annet noe ned i den landbaserte lakseoppdretteren Atlantic Sapphire, der aksjekursen har kommet under press etter meldinger om økt dødelighet i Florida-anlegget.

«Anlegget i Florida er under utbygging, og vi ser på situasjonen som en kortsiktig motbør for selskapet», skriver Furnes.

Har fortsatt mye cash

De fem største postene i Delphi Norge per 31/8 var kontanter (7,97 prosent), DNB (6,82 prosent), Schibsted (5,58 prosent), Nordic Semiconductor (5,35 prosent) og Kahoot (4,68 prosent).

Fondet hadde ved utgangen av august en forvaltningskapital på 1.090 millioner kroner.