Sbanken blir enda grønnere – gir fond lavkarbon-stempel

Ett år etter at banken sluttet seg til Principles for Responsible Banking – verdens første globale rammeverk for bærekraftig bankvirksomhet, lanserer Sbanken lavkarbon-merking av sine fond.

– Det skal på ingen måte være noen motsetning mellom profitt og etikk. Dette er det mange som misforstår. Som bank har vi et ansvar for å opplyse våre kunder om at valgene de gjør påvirker oss mennesker og vår klode i tillegg til deres lommebøker, sier daglig leder Øyvind Thomassen (bildet) i Sbanken i en pressemelding.

Principles for Responsible Banking ble lansert av FNs miljøprogram for finanssektoren (UNEP FI) 22. september i fjor. Til nå har Sbanken og hele 200 andre banker over hele verden forpliktet seg til ivaretakelse av prinsippene, noe de i dag markerer gjennom en internasjonal kampanje.

Sbanken startet med etisk merking av fond allerede i 2010, og siden har de fleste andre norske banker fulgt i samme spor.

I dag er 92 prosent av pengene Sbankens fondssparere har i fond plassert i fond med en positiv etisk profil.

GÅR FORAN: Sbanken begynte med etisk merking av fond for ti år siden. I dag lanserer banksjef Øyvind Thomassen lavkarbon-merking. Foto: Sbanken

Positiv etisk profil

Disse fondene er markert med grønne (ett eller to) og gule blader i bankens fondsliste.

To blader går til fond «med et spesielt høyt fokus på miljø, menneskerettigheter og styresett, og som tar aktivt samfunnsansvar gjennom sin strategi».

Fondene har videre et aktivt forhold til Oljefondets eksklusjonsliste og følger også Sbankens egne retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Fond merket med ett grønt eller gult blad anerkjenner og følger internasjonale standarder for etiske og samfunnsansvarlige investeringer, men de med grønt blad skiller seg fra de gule med et aktivt forhold til Oljefondets eksklusjonsliste – og følger også bankens retningslinjer fullt ut.

Fondenes Dom Perignon

Og nå blir altså lavkarbon-merkingen det nyeste verktøyet Sbankens kunder kan ta i bruk for å investere i en bærekraftig framtid.

Lavkarbon-merkingen kjennetegnes ved at du i bankens fondsliste – under «Bærekraft»-fanen for det aktuelle fondet – finner et «ja» på «lav C02-merking».

Morningstar foretar selve merkingen, og gir sitt «ja» til fond som scorer lavt på karbonrisiko, samt har lav eksponering mot fossilt brensel.

– Plasserer man sine sparepenger i Sbanken-fond med to grønne blader (fond med høyest etisk profil), og som i tillegg har lavkarbon-merking, har man på sett og vis valgt det ypperste av det ypperste innen grønn og bærekraftig sparing. Dette er vår Dom Perignon innen fond, noe vi selvsagt er utrolig stolte over å være en av få i verden som tilbyr, sier Thomassen.

En rask gjennomgang Finansavisen har gjort, viser at 14 av 466 fond på Sbankens liste har fått Dom Perignon-stempelet.