DNB-forvalter kritiserer French og Fama

– Analysene French og Fama i sin tid gjorde rundt avkastningsforskjeller knyttet til pris/bok–multippel og selskapsstørrelse var for enkle, hevder forvalteren av aksjefondet DNB Global Lavkarbon, Ole Jakob Wold.

– Ettersom analytikere og forvaltere har fått nye verktøy, er åpenbare effekter – som disse opprinnelige faktorene – blitt priset bort.

Hadde store svakheter

Wold mener dessuten at det var store svakheter ved French og Famas opprinnelige analyser.

– Dersom man rangerer selskaper på størrelse, så finner man mange andre avkastningseffekter som følger med, forklarer han.

– Isolert sett er størrelseseffekten faktisk positiv, ikke negativ; store selskaper gjør det med andre ord best.

DNB Lavkarbon, som bruker faktormodeller til å velge aksjer, har selv slått referanseindeksen over både et, to og tre år. Hittil i år utgjør meravkastningen over ti prosentpoeng.

– Siden nyttår har faktorer fungert svært godt, men man må løfte blikket fra læreboken og «gamle mestre», som jobbet med den begrensede verktøykassen som fantes i sin tid, avslutter han.

Sterk 20-årsperiode

Adm. direktør Richard Stott i Connectum Capital Management slår tilbake at French og Famas verdi- og størrelsesfaktorer har gitt betydelig meravkastning, dersom vi ser på de seneste 20 årene.

I USA har den SMB–orienterte Russell 2000–indeksen slått S&P 500 med 0,5 prosentpoeng per år, og her i landet har aksjefondet Storebrand Verdi gjort det 1,0 prosentpoeng bedre enn Storebrand Vekst.

– Start- og sluttdatoen man velger ut kan ha stor betydning for hva dataene forteller, konstaterer Stott.

– For å kunne trekke konklusjoner med to streker under i forhold til valg og omfang av faktoreksponering, trenger man data fra lange tidsserier som viser at effekten av hver faktor ikke bare vedvarer i ett land, men over hele verden og i tillegg er robust, implementerbar og forståelig.