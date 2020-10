Endelig litt medvind for Skagen Kon-Tiki

LITT MEDVIND: For Skagen Fondenes vekstmarkedsfond Kon-Tiki i tredje kvartal. Her fra forvalterens hovedkontor i Stavanger.

LITT MEDVIND: For Skagen Fondenes vekstmarkedsfond Kon-Tiki i tredje kvartal. Her fra forvalterens hovedkontor i Stavanger. Foto: Finansavisen

Skagen Fondene har lenge slitt med mindreavkastning i sitt aksjefond Skagen Kon-Tiki, men i tredje kvartal kom en etterlengtet opptur.

Fondet gjorde opp kvartalet med 7,6 prosent avkastning, sammenlignet med referanseindeksen (MSCI Emerging Markets) som endte opp 6,5 prosent i samme periode.

«Vekstmarkedene leverte bedre avkastning enn de utviklede markedene i tredje kvartal. Dette skjer ofte når amerikanske dollar svekker seg», skriver forvalter Fredrik Bjelland i rapporten for kvartalet.

Fondets eksponering mot Sør-Korea for hovedæren for meravkastningen, og bilprodusenten Hyundai Motor trekkes frem – i likhet med teknologigigantene LG og Samsung Electronics.

Førstnevnte høster ifølge Skagen nå økende anerkjennelse for sitt arbeid med nye energikilder til bilene, mens de to sistnevnte er godt posisjonert i trenden der stadig flere jobber hjemme.

Laksesmell

Kvartalets største negative bidragsyter ble Atlantic Sapphire ATLA-ME. Den landbaserte oppdretteren har måttet tåle coronarelaterte forsinkelser i anleggsbygging, med følger for slaktevolumet.

Forvalterne har likevel ikke mistet sin langsiktige tro på selskapet.

TROR PÅ LAKS: Skagen Kon-Tiki-forvalter Fredrik Bjelland lar seg ikke knekke av en dårlig trend i Atlantic Sapphire. Foto: Skagen Fondene

«Derfor deltok vi i den siste emisjonen, som vil akselerere den videre veksten. Vår tålmodighet ble belønnet da selskapet meldte om sin første slakting av USA-oppdrettede Bluehouse Salmon i slutten av september. Vi venter derfor at aksjen henter seg inn igjen når slaktingen tar seg opp», heter det videre.

I løpet av kvartalet tok Kon-Tiki to nye aksjer inn i porteføljen: Det kinesiske forsikringsselskapet China Life og den koreanske emballasjeprodusenten Samyang Packaging.

«Sistnevnte vil dra nytte av nylige kapasitetsutvidelser som vil løfte marginer og kontantstrøm», forklarer forvalterne.

Golar LNG-exit

Den kanskje viktigste disposisjonen i kvartalet var ifølge rapporten likevel exiten i Tor Olav Trøim-dominerte Golar LNG.

TRAFF PLANKEN: Skagen Kon-Tiki og forvalter Cathrine Gether kom seg ut av Golar LNG i tide. Sittende ser vi Skagen Global-forvalter Knut Gezelius. Foto: Brian Cliff Olguin

«Vi solgte oss ut etter at aksjekursen skjøt fart på forventningene til børsnoteringen av det brasilianske joint venture-datterselskapet Hygo. Krystalliseringen av denne eiendelen har vært en nøkkelfaktor for vårt investeringscase. Men børsintroduksjonen er nå satt på vent etter at toppsjefen ble navngitt i en korrupsjonsetterforskning som daterer seg tilbake til hans tid i et annet selskap (Seadrill, red. anm)», skriver Skagen.

Golar LNG stupte over 30 prosent i USA da korrupsjonssiktelsen mot Eduardo Antonello ble kjent 24. september, men har senere hentet seg noe inn. Aksjen falt i går 2,8 prosent til 7,43 dollar på Nasdaq.

I går, mandag, ble det kjent at Antonello går av.

Sliter over tid

Men selv om det løsnet for Skagen Kon-Tiki i tredje kvartal, står det ikke like bra til med den langsiktig avkastningen.

Så langt i år er fondet opp 2,2 prosent, mot 6,3 prosent oppgang for referanseindeksen.

De siste tre årene har Kon-Tiki klart 3,1 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning, mot 8,4 prosent for referansen.

Over fem år er fondet på etterskudd med 7,0 vs. 11,2 prosent, og over ti år med 5,5 vs. 7,5 prosent.

Måler vi avkastningen siden oppstart i april 2002 finner vi endelig en horisont der fondet er i pluss, nærmere bestemt med 12,7 vs. 9,3 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Bak disse tallene gjemmer det seg imidlertid noen ekstremår fra tiden da Kristoffer Stensrud satt ved spakene.