De heteste, grønne aksjefondene

Når den grønne bølgen nå skyller over finansmarkedene for alvor, skjer det hele ti år etter at Sbanken startet med etisk merking av fond.

I september i år ble banken enda grønnere, da den lanserte lavkarbonmerking av fondene. Lanseringen skjedde ett år etter at banken sluttet seg til FN-programmet Principles for Responsible Banking – verdens første globale rammeverk for bærekraftig bankvirksomhet.

Tre av ti til Dom Perignon

Den grønne tankegangen skinner klart igjennom i Sbankens fondsstatistikk for oktober.

Hele 76 prosent av alle fondskjøp Sbanken-kunder gjorde denne måneden var i etisk merkede fond, mens 44 prosent av alle investeringer i tillegg ble plassert i lavkarbonmerkede fond.

På topp 10-listen over netto fondskjøp er hele fire fond etisk merkede.

– Det ypperste innen grønn og etisk fondssparing hos oss er lavkarbonmerkede fond med to grønne blader. Av nettokjøpte fond i oktober gikk 31 prosent til slike fond, og det med avkastning, sier spareøkonom Magnus Selven i Sbanken i en kommentar til statistikken.

Les mer om hvordan Sbanken merker fondene sine her: – Dette vår Dom Perignon.

– Andelen grønne investeringer blant våre kunder har økt hele veien siden 2010, legger han til.

GRØNN PIONÉR: Sbanken og spareøkonom Magnus Selven startet med etisk merking av fond i 2010. Foto: Sbanken

DNB Teknologi mest solgt

I dag er 92 prosent av pengene Sbankens fondssparere har i fond plassert i fond med en positiv etisk profil.

– Ekstra gledelig er det jo også at rundt 40 prosent av alle investeringer kommer som følge av spareavtaler våre kunder har opprettet. Av erfaring vet vi at dette er penger som gjerne blir i markedet over lenger tid, fortsetter Selven.

Salgslisten viser ifølge spareøkonomen også klare tegn på den grønne trenden i markedet, og at fond uten etisk merking er mindre populært enn tidligere.

– Det betyr ikke at fondene på listen er uinteressante, men at kundefokus og konkurransebildet hele tiden utvikler seg. Eksempelvis har det de siste årene kommet frem flere teknologifond som har gjort det langt bedre enn eksempelvis DNB Teknologi, som tidligere har vært på kjøpstoppen. Kundene følger tydeligvis med og agerer deretter, påpeker Selven.

10 mest kjøpte fond (netto)

1) Storebrand Fornybar Energi

2) KLP Aksje Global Indeks V

3) MS INVF US Growth

4) KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

5) KLP AksjeNorden Indeks

6) BGF - Next Generation Technology

7) DNB Miljøinvest A

8) BNP Paribas Energy Transition

9) First Norden Fokus

10) Storebrand Global Solutions

10 mest solgte fond (netto)

1) DNB Teknologi

2) Odin Eiendom

3) Skagen Kon-Tiki

4) DNB Health Care

5) Skagen Global

6) KLP Aksje Global Indeks IV

7) Skagen Vekst

8) BlackRock World Gold

9) Forte Obligasjon

10) Storebrand Global Multifactor