Etter jul må 1,5 millioner ansatte ta stilling til den nye pensjonskontoen

Fra 2021 vil alle som er ansatt i private bedrifter med innskuddspensjon, få en pensjonskonto. Målet er at gebyrene skal ned, og at det blir lettere å få oversikt. Dette omfatter 1,5 millioner nordmenn.

– Jeg er glad for at egen pensjonskonto nå innføres fra nyttår. Dette vil gi lavere kostnader, og arbeidstakerne får bedre oversikt over pensjonssparingen. Vi åpner også for at arbeidstakere som ønsker det, selv kan bestemme hvor de vil forvalte pensjonssparingen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Alternativ

For dem som får en pensjonskonto i 2021, er det en rekke alternativer. Man har frist til 1. mai 2021 med å bestemme seg. Det gjør man via nettsiden til Norsk Pensjon.

Du kan velge å samle alle tidligere pensjonskapitalbeviser og dagens pensjoner hos den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din bruker. Dette vil skje automatisk hvis du ikke tar et aktivt valg. Alternativene er å flytte bare tidligere pensjonskapitalbeviser eller også nåværende pensjonsbetaling til andre pensjonsselskaper.

Arbeidsgiveren betaler gebyr for dagens pensjonsinnbetaling eller eventuelt en standard kompensasjon, hvis du flytter. Gebyrer for tidligere pensjonskapitalbeviser må du uansett betale selv.

Automatisk

– Det er nok grunn til å anta at de store selskapene vil legge vekt på at dette går av seg selv. Sammenslåingen skjer automatisk, og du som arbeidstaker behøver ikke å foreta deg noe, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen hos Forbrukerrådet.

Mange vil nok nyte godt av betingelser som arbeidsgiveren har forhandlet fram, men likevel kan det være smart å også vurdere den flytteretten du har.

– For mange vil det finnes interessante alternativer, for eksempel å ta med seg den standard kompensasjonen og heller kjøpe et billig globalt indeksfond hos en selvvalgt leverandør, sier Realfsen.

Faller ut

Offentlig ansatte, de som har bedrifter med ytelsespensjon eller hybrid, de som har flyttet til utlandet og de som er uten jobb er ikke omfattet av den kommende pensjonskontoen.

– Det skapes nesten et inntrykk nå av at dette vil gjelde alle ansatte i Norge. Det er ikke tilfellet. Ordningen vil kun gjelde for dem som jobber i private bedrifter som har innskuddspensjon, sier Realfsen.

Hun ber den store gruppen som ikke er omfattet av ordningen, om å sjekke pensjonene sine.

– For denne store gruppen er det fortsatt veldig viktig å passe på at ikke gebyrene spiser opp avkastningen på pensjonsmidlene. Du kan få full oversikt på Finansportalens Gebyrsjekk.

