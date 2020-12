– Sparing og investeringsmarkedet har utviklet seg til å bli en av de viktigste og mest spennende trendene i det norske bankmarkedet, sier Jan-Frode Janson, styreleder i SpareBank 1-alliansen og konsernsjef i SpareBank 1 SMN.

– Den økningen vi har sett nå er den sterkeste på mange tiår, sier Janson.

Janson mener ifølge en pressemelding det er en rasjonell utvikling i takt med den demografiske utviklingen i landet og som nå er forsterket av COVID-19.

– Vi er ikke alene i Norge. Økt digitalisering og økt sparing er viktige megatrender også globalt.

Forener kreftene

Nye reguleringer og gode digitale verktøy har gjort det enklere for bankkundene å velge spesialsydde tjenester for blant annet sparing. Janson peker også på nye produkter som har gjort det enklere å komme i gang med sparing.

– Vi har et stort samfunnsansvar, og SpareBank 1 er viktig for kunder over hele Norge. Vi ser at vi er en attraktiv partner for konsolidering og nye partnerskap og økosystemer. Størrelse betyr mye, og derfor ønsker vi nå å forene kreftene på spareområdet for å få muskler til å satse, utvikle og vokse, sier Jan-Frode Janson.

De 14 SpareBank 1-bankene går derfor sammen om å etablere et selskap som skal samle all felles aktivitet innenfor spareområdet. Selskapet skal levere produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder, fra småsparerne til det formuende og det institusjonelle markedet.

Kundeorientering, stordrift og utnyttelse av SpareBank 1-bankenes distribusjonskraft står sentralt i satsingen, og Janson understreker at det er sterke miljøer som nå skal samles under felles ledelse.

– ODIN har over tid opparbeidet seg en sterk posisjon i det nordiske fondsmarkedet, og har den siste tiden opplevd en betydelig vekst. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har tatt en stadig sterkere posisjon i formuesmarkedet, og SpareBank 1 Verdipapirservice er en sterk, viktig og nødvendig motor når det gjelder tegning og innløsning av verdipapirer, sier Janson, og fortsetter;

– Disse miljøene skal vi styrke og utvikle videre for å vinne kampen om det norske spare- og plasseringsmarkedet.

Selskapets toppsjef

Arbeidet med etableringen av det nye selskapet har pågått siden i vår, og har vært ledet av Ronni Møller-Pettersen (53). Han blir nå det nye selskapets toppsjef.

– Jeg føler meg heldig som får lede en uhyre kompetent organisasjon innenfor et svært viktig område. Nå blir målet å skape markedets beste kundeopplevelser, og å ta en ledende rolle innenfor spare- og plasseringsområdet.

– Samtidig er det vemodig å forlate SpareBank 1 Nord-Norge. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med svært dyktige kollegaer i nord, legger han til.

Møller-Pettersen kommer fra stillingen som konserndirektør for innovasjon og marked i SpareBank 1 Nord-Norge.