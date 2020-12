Nordnets kunder lempet ut flere gullfond

Med hele 15 prosent oppgang på Oslo Børs ble november den beste måneden siden 1983, som er så lenge Oslo Børs fører statistikk. Tre positive vaksinenyheter var katalysatoren som utløste euforien.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 1.093 millioner kroner i november. Aksjefond ble nettokjøpt for 1.097 millioner kroner, rentefond ble nettosolgt for tre millioner mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for en million kroner.

Ny rekord

– Dette er ny rekord for fondskjøp i løpet av en måned i Nordnets historie i Norge, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Den forrige rekorden var fra april i år, da Nordnets kunder nettokjøpte fond for 805 millioner kroner, derav 673 millioner i aksjefond, etter at aksjemarkedet bunnet ut i slutten av mars.

De positive vaksinenyhetene, som ga økt tro på økonimisk vekst og høyere renter, utløste en sektor-rotasjon. Trauste verdiaksjer ble omsider populære igjen mens vekstaksjer sakket akterut.

– Vekstaksjer har gjennomgående gitt bedre avkastning enn verdiaksjer helt siden finanskrisen, og det er for tidlig å si om sektorrotasjonen i november er et kortsiktig blaff eller en langvarig trend. Forblir rentene lave, taler det for at vekstaksjer og vekstfond fortsatt vil gjøre det bra, uttaler spareøkonomen.

Selger unna gullfond

På salgstoppen ligger blant annet to «gullfond», altså aksjefond som investerer i gullgruveselskaper.

– Black Rock World Gold Fund og Franklin Gold & Precious Metals var begge opp rundt 50 prosent fra årsskiftet og frem til starten av november. I november har halve årsavkastningen forsvunnet – og det ironisk nok på grunn av at markedet tror på bedre tider, avslutter spareøkonomen.

Topp 6 nettosolgte fond i november: 1. Forte Obligasjon 2. Nordnet Smart 15 3. DNB Health Care 4. KLP Obligasjon 5 år 5. Franklin Gold & Precious Metals Fund 6. Black Rock IIF World Gold Fund