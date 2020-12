Delphi Norge har hentet seg kraftig inn etter coronasmellen i februar/mars.

Ved utgangen av april hadde fondet en 2020-avkastning på minus 25,3 prosent, sammenlignet med et fall på langt mer beskjedne 16,7 prosent for referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

Etter å ha kommet seg foran i august, har forvalter Espen Furnes fortsatt å distansere markedet utover høsten. I november steg fondet 18,0 prosent, referanseindeksen 15,1 prosent.

Langt foran børsen

Hittil i 2020 er fondet nå opp 10,3 prosent, som er hele 8,0 prosentpoeng foran referansen.

Furnes beskriver november som en av de sterkeste noensinne for Oslo Børs, der særlig energi trakk opp.

«Investorene har nå i stor grad løftet blikket og fokuserer på neste år. Med full utrulling av vaksiner ser vi for oss en normalisering av situasjonen i løpet av andre halvår. Dermed vil trolig flere av coronataperne få bedre tider fremover», skriver han i månedsrapporten.

Vektet seg opp i olje

Furnes forteller at han har kjøpt seg noe opp i energi gjennom måneden.

«Primært er det post-corona-normalisering som vil drive oljeetterspørselen tilbake og skape mer balanse i oljemarkedet. Dette åpner for at OPEC kan ta bort sine kutt slik at vi får en mer forutsigbar utvikling i oljeprisen», heter det videre.

Når oljerelaterte aksjer har fått mye juling i år, er det ifølge forvalteren ikke bare på grunn av corona.

«Det er også fordi investorer i stor grad har valgt å investere i fornybar energi i stedet. Dermed tror vi at det er duket for en viss reprising av oljeaksjer. Vi har i første omgang kjøpt oss opp i Equinor , men vurderer andre oljerelaterte aksjer løpende», fortsetter Furnes.

Snuser på nykommere

Han peker videre på at at markedet for børsintroduksjoner kom tilbake i november, etter å ha tatt seg en pause i oktober.

«Vi har imidlertid en noe mer avventende holdning til dette området enn vi hadde tidligere i høst, og deltok ikke i noen av børsintroduksjoner i løpet av måneden. Når det er sagt finner vi flere av selskapene som vil komme på børs mot slutten av året spennende og vil trolig ta posisjoner i flere av disse», skriver forvalteren.

Dobling for elbilladere

Av eksisterende posisjoner som utmerket seg i november trekker han frem elbilladeselskapet Zaptec .

«Selskapet leverte en solid rapport for tredje kvartal og utsiktene for selskapets ladebokser ser virkelig gode ut. Dette har også andre investorer fått øynene opp for, og aksjen mer enn doblet seg i løpet av måneden», går det frem av rapporten.

De fem største postene i Delphi Norge per 30/11 var Kahoot (7,00 prosent), Nordic Semiconductor (6,45 prosent), Schibsted A (6,16 prosent), DNB (4,84 prosent) og Scatec Solar (3,86 prosent).