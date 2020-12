Kjell Inge Røkke sparkes ned fra formuestronen i Norge av Salmar-arving Gustav M. Witzøe (27).

Røkkes formue utgjorde 19,4 milliarder kroner i 2019, mens Gustav M. Witzøe kunne vise til hele 20,9 milliarder kroner i formue. I 2018 var det Røkke som toppet listen, foran Frederik W. Mohn og Margaraet Boel Garmann.

På tredjeplass havner eiendomsinvestor Ivar Tollefsen med en formue på 9,2 milliarder kroner. Etter ham følger Rema 1000-gründer Odd Reitan med en formue på like over seks milliarder kroner.

På de påfølgende to plassene er Ferd-arvingene Alexandra og Katharina Andresen. De to er oppført med formuer på 5,9 milliarder kroner hver. Deres far Johan Andresen ender på sin side på en 17. plass, med en formue på 2,3 milliarder kroner.

Olav Thon endte på en 18.-plass i 2019 med en formue på 2,3 milliarder kroner.

