Ifølge Kapital har Reitan en formue på 44,5 milliarder kroner. Ifølge Skattelistene sitter han på 15,8 milliarder

Tirsdag kom ligningstallene for fjoråret, som blant annet viste at Salmar-arving Gustav M. Witzøe har tatt over formue-tronen fra Kjell Inge Røkke, at Trond Mohn tjente (nettoinntekt) mest i landet og at fotballmanager Ole Gunnar Solskjær tjente 108 millioner kroner - som setter ham inn på 11. plass over personene med høyest inntekt i landet i fjor.

Ligningstallene viser imidlertid ikke hele formuen. Kapital har en liste over Norges 400 rikeste, der Kapital blant annet beregner verdien på vedkommende som sitter på A-aksjene, og tar med familiemedlemmene i beregningen.

Finansavisen har sett på de 20 rikeste på Kapital sin liste, og sammenliknet tallene med ligningstallene som kom på tirsdag. For eksempel sitter Odd Reitan med sine sønner Ole Robert Reitan og Kjell Magnus Reitan ifølge Kapital på en formue verdt 44,5 milliarder. Ifølge ligningstallene sitter familien på verdier for 15,8 milliarder.

Trygve Hegnar og Eline Hvamstad kommenterer skattelistene. Foto/redigering: Karoline Elgesem

Obs!: Formuene fra ligningstallene i tabellen under inkluderer de samme relevante familiemedlemmene som Kapital har medregnet, se Kapitals liste over Norges 400 rikeste for å se hvilke personer dette gjelder.

Se listen under:

Kapitals liste over Norges 20 rikeste sammenlignet med ligningstall (inkludert relevante familiemedlemmer) Navn Formue ifølge Kapital Formue ifølge ligningstallene John Fredriksen 104 mrd. 0* Odd Reitan 44,5 mrd. 15,8 mrd. Johan Johannson 44 mrd. 3,8 mrd. Ole Andreas Halvorsen 43 mrd. Ikke tilgjengelig* Johan H. Andresen 35 mrd. 14,1 mrd. Gustav Witzøe 33,5 mrd. 21,2 mrd. Stein Erik Hagen 33 mrd. 0,2 mrd. Ivar Erik Tollefsen 29 mrd. 9,3 mrd. Kjell Inge Røkke 27,5 mrd. 20,2 mrd. Torstein Hagen 20 mrd. Ikke tilgjengelig* Petter Anker Stordalen 16 mrd. 2,6 mrd. Edgar Haugen 15 mrd. 2,6 mrd. Torstein Ingvald Tvenge 14 mrd. 4,7 mrd. Lars Wenaas 13,5 mrd. 4,8 mrd. Bjørn Rune Gjelsten 13,5 mrd. 1,5 mrd. Svein Støle 12,5 mrd. 0* Inge Harald Berg 10,5 mrd. 4,3 mrd. Peter T. Smedvig 9,8 mrd. 0* Fred. Olsen 9,1 mrd. 1,2 mrd. Christen Sveaas 8,9 mrd. 1,4 mrd.

* John Fredriksen har kypriotisk statsborgerskap, og skatter ikke til Norge. Ole Andreas Halvorsen er bosatt i USA, Torstein Hagen og Svein Støle i Sveits, og Petter T. Smedvig i Storbritannia.