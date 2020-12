– Manges privatøkonomi er under betydelig press

Tall fra Lindorff viser at privatpersoner i Norge pådro seg totalt 7 prosent flere inkassosaker i november sammenlignet med samme periode i fjor, går det frem av en pressemelding.

Oppgangen i inkassosaker er den første på fem måneder, drevet av en økning i mindre krav på varekjøp, strøm og telefonitjenester.

Andre typer inkassokrav, på blant annet boliglån og krav fra offentlig sektor, falt til gjengjeld for sjette måned på rad, takket være en utstrakt bruk av betalings- og avdragsutsettelser under coronapandemien.

– Regninger du har utsatt må gjøres opp

I tillegg har mange kreditorer, særlig i offentlig sektor, holdt igjen inkassokrav.

– Kreditorenes tilbakeholdenhet har ført til en nedgang i inkassosaker i mange måneder, stikk i strid med det som normalt skjer i en økonomisk nedtur. Men saksoppgangen i november kan være et tegn på at kreditorene gradvis vender tilbake til en mer normal adferd, selv om det er for tidlig å kunne fastslå dette nå, sier gjeldsøkonom Morten Trasti i en kommentar.

– Det som er mer sikkert, er at regningene man har utsatt å betale etterhvert må gjøres opp. Det kan bli krevende for mange. Flere har mistet jobbene sine og fått lavere inntekter under coronapandemien. Budsjettene vil ikke gå opp for alle og det er bekymringsfullt, føyer han til.

– Privatøkonomi under betydelig press

Det som bekymrer Trasti, er at arbeidsledigheten i Norge er dobbelt så høy som før pandemien – samtidig som husholdningenes disponible inntekter har falt to kvartaler på rad.

Han mener lavtlønnede arbeidstakere fra reiseliv, hotell, servering og transport er særlig sårbare. Sosial nedstengning og andre smitteverntiltak har i disse bransjene ført med seg utstrakte permitteringer og oppsigelser.

– Mange av dem som har mistet jobbene sine har ikke ekstra midler å ta av, noe som setter privatøkonomien deres under et betydelig press. Dette kommer også frem i inkassotallene for november, hvor økningen i krav hovedsakelig gjaldt mindre beløp knyttet til regelmessige husholdningsutgifter, sier Trasti.