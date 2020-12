Tapte 440 millioner av pappas penger på daytrading

Sønnen er i fokus i et familiedrama som mangler sidestykke i London. Mor saksøker far for astronomiske summer i landets største skilsmissesak noensinne, og far lurer på hvor 440 millioner av hans mange milliarder har blitt av.

Temur Akhmedov, sønnen i fokus, kan avsløre at pengene forsvant da han daytradet i sine collegedager på London School of Economics.

– Jeg gjorde noen risikable investeringer på college. Min far ble sjokkert over at jeg hadde tapt så store summer og spesielt at det skjedde så fort, sier Temur i høringen i forbindelse med skilsmissesaken onsdag.

Bitter strid

Temur står i sentrum av skilsmissesaken mellom far Farkhad Akhmedov og mor Tatiana Akhmedova, der sistnevnte er ute etter 600 millioner dollar, eller 5,3 milliarder kroner, i skilsmisseoppgjør fra oligarken Farkhad.

Moren mener Temur har samarbeidet med faren for å skjule penger og midler etter skilsmissen. Sønnen sier han ikke har gjemt pengene, men tapte dem i dårlige investeringer på college.

Faren ble illsint da sønnen fortalte at han hadde mistet så store summer på dårlige investeringer.

– Jeg mistenker at han tror han ikke hadde gjort de samme feilene jeg gjorde, sier Temur i høringen.

I utgangspunktet hadde milliardærsønnen suksess på børs, men én dårlig investering avløste den andre, og plutselig gikk han på stortap.

– Jeg var overbevist om at det bare var uflaks. I et forsøk på å tjene inn tapene, økte jeg risikoen i porteføljen og tapte alt, forteller han.

Hittil har Tatiana saksøkt eksmannen og sønnen i seks land, forsøkt å få tak i en 115 meter lang superyacht som tidligere var eid av Chelsea-eier Roman Abramovich, og en kunstsamling verdsatt til 1,2 milliarder kroner.

Farkhad arbeidet i sin tid som pelshandelsmann i det gamle Sovjet, men har tjent de virkelig store pengene på gass i Sibir. I 2012 solgte han selskapet for 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner.