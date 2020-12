Skatt: Mange bommer på kryptovaluta

– For 2019 har vi sett tegn til at det er en stor økning i feil og manglende rapportering innenfor virtuell valuta. I skattemeldingen for 2020 ønsker vi å redusere dette antallet, sier Stine Olsen, fungerende divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Hun legger til at de vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det i skattemeldingen.

– Alle skattepliktige inntekter og formuer må rapporteres, også kryptovaluta. Skatteetaten ønsker å gi disse personene mulighet til selv å rapportere korrekte skatteopplysninger. Vi velger nemlig å tro at de fleste ønsker å gjøre opp for seg, sier hun.

Alle som nå får brev, blir minnet om at de selv kan endre sin egen skattemelding, og de får veiledning til hvordan de gjør det.

– Ofte er det snakk om høye beløp ved denne typen transaksjoner. Derfor er det viktig for Skatteetaten å følge opp slike saker, sier Olsen.

