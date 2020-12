Flere hundre kan ha fått ugyldig nedsatt pensjon

FEIL PENSJON: En feil hos Skatteetaten kan ha ført til at rundt 400 personer har fått nedsatt pensjonen. Her fra Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo

FEIL PENSJON: En feil hos Skatteetaten kan ha ført til at rundt 400 personer har fått nedsatt pensjonen. Her fra Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo Foto: Skatteetaten/Bård B. Løvvig

Feilen ble avdekket etter at Sivilombudsmannen undersøkte en klage fra en person som hadde fått kutt i pensjonen.

Ombudsmannen avdekket at Skatteetatens vedtak ble fattet etter at tidsfristen for avgjørelsen hadde gått ut. Nå fryktes det at rundt 400 personer totalt kan være rammet av feilen.

– Vi beklager denne saksbehandlingsfeilen og rydder nå opp, sier seksjonssjef Lene Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til Rett24.

Skatteetaten er i gang med å gjennomgå saker helt tilbake til 1993 og vil kontakte berørte personer.

