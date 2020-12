Rekordlav rente i Lånekassen fra nyttår

REKORDLAVT: – Det er en nedgang for alle fastrentene, og de laveste fastrentene vi noen gang har hatt. I tillegg holder dagens flytende rente seg på rekordlave 1,391 prosent gjennom januar og februar, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

– Det er en nedgang for alle fastrentene, og de laveste fastrentene vi noen gang har hatt. I tillegg holder dagens flytende rente seg på rekordlave 1,391 prosent gjennom januar og februar, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

De rekordlave fastrentene trer i kraft 1. januar 2021, og gjelder for både tre, fem og ti års bindingstid. Også den flytende renten er historisk lav.

9 av 10 har flytende rente

Rentesatsen for den lengste bindingstiden på 10 år kom under 2 prosent for første gang noensinne fra 1. september i år. Den er ytterligere litt ned fra nyttår.

Ved forrige mulighet valgte 260 kunder valgte å binde renten på 10 år, og samlet sett har 11.300 kunder valgt å binde renten hittil i 2020.

Over 9 av 10 som betaler ned studielånet sitt har flytende rente. 687.200 kunder har flytende rente, mens 44.500 kunder har valgt å binde renten.

Fastrentene som gjelder fra 1. januar 2021:

3 år: 1,480 % (ned med 0,039 prosentpoeng)

5 år: 1,638 % (ned med 0,019 prosentpoeng)

10 år: 1,933 % (ned med 0,019 prosentpoeng)

De som ønsker å binde renten fra 1. januar 2021, gjør det i perioden 10.–17. desember.