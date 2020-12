Norsk bank advarer mot kraftig økning i svindelforsøk

Banken opplyser at fra å ha fått rundt 100 henvendelser fra kunder om forsøk på epost-svindel fra morgenen av, eskalerte antall meldinger til 900 i løpet av dagen.

– Eposten er svært profesjonelt utformet, og svindlerne forsøker å få folk til å oppgi sensitiv informasjon ved å klikke på en link. Sparebank 1 er også blitt gjort oppmerksom på at noen har mottatt en lignende mail med samme ordlyd og utforming, men hvor andre banker tilsynelatende skal være avsender. Dette er også svindelforsøk, understreker banken i en pressemelding.

Banken har også fått opplysninger om at noen kunder har fått SMSer med beskjed om å ringe et nummer til «kundeservice» og deretter snakket med noen som ber om opplysninger for å kunne «sjekke» kontoen.

Sparebank 1 har ikke fått inn noen rapporter om kunder som har gått på svindelen og gitt fra seg informasjon, men presiserer at norske banker aldri vil be om personopplysninger verken over epost eller telefon.

