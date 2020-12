Har tjent 140 milliarder etter nær døden-opplevelse

Hadde det ikke vært for en nær døden-opplevelse da milliardæren Uday Kotak var ung, ville ikke den indiske bankmogulen vært verdens rikeste bankmann i dag.

Da Kotak var ung satset han på den indiske nasjonalsporten cricket, men da han var 20 år fikk han en ball i hodet som gjorde at han trengte hasteoperasjon. Det gjorde at han ikke kunne satse på sporten, som i utgangspunktet var målet.

Etter dette staket Kotak ut en ny vei i livet og endte opp med master i finans som 26-åring. Nå er han konsernsjef i en av Indias største private banker: Kotak Mahindra Bank.

I en alder av 61 sitter bankmannen nå på en estimert formue på 16 milliarder dollar, eller 140 milliarder kroner, ifølge Bloomberg Billionaires Index – USAs svar på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Gode valg

Det startet i det små for Kotak. I 1985 lånte han 3 millioner rupi, tilsvarende 350.000 kroner, fra venner og familie for å starte et investeringsfond. Investeringsfondet har endt opp med å bli det som nå er kjent som Kotak Mahindra Bank.

Da pandemien inntraff valgte Kotak å hente kapital og styrke balansen. Det viste seg å være en god plan: Aksjen er opp 17 prosent hittil i år – best blant konkurrentene i India.

– Det at Kotak har blitt verdens rikeste bankmann er bare en forlengelse av at han er en av verdens smarteste bankmenn, sier Anand Mahindra, styreleder i Mahindra Group.

– Han har forstått at det som gjør en bank bærekraftig og langvarig ikke bare er smart, men også en uangripelig måte å lede på.

Kotak Mahindra Bank reduserte lån til små og mellomstore bedrifter og usikre individer da pandemien inntraff, hvilket har sørget for at selskapet har holdt seg stabilt under coronakrisen.

De siste tre årene har aksjen steget mer enn 24 prosent hvert eneste år.