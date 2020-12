Nordmenn skylder 57,7 milliarder kroner

Tall fra analysebyrået Experian viser at 249.100 nordmenn hadde betalingsanmerkninger ved utgangen av november. Hele 64 prosent av anmerkningene var det menn som sto for med i snitt seks hver. Totalt skylder 5,6 prosent av befolkningen over 18 år 57,7 milliarder kroner.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier at det ved utgangen av november var 2.500 flere aktive betalingsanmerkninger sammenlignet med samme periode i fjor.

Frykter en økning i antall betalingsanmerkninger

– Vi har ikke sett pandemieffekten på betalingsanmerkningene enn så lenge. Selv om mange har opplevd økt kjøpekraft som følge av reduserte boliglånskostnader på kort sikt, er dessverre mange i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av permitteringer og ledighet. Det tar noen måneder fra regninger misligholdes til en betalingsanmerkning registreres. Vi forventer derfor en oppgang i antall anmerkninger fremover, sier Kristiansen.

Fylket med den høyeste andelen betalingsanmerkninger ved utgangen av november var Vestfold og Telemark med 6,5 prosent. I Oslo og Viken har henholdsvis 5,9 og 5,7 prosent av befolkningen betalingsanmerkninger.

35-44 år

Det er personer mellom 35 og 44 år som har flest betalingsanmerkninger med 8,1 prosent. De yngste (18-24 år) og de eldste (60+) har færrest, på 3,3 og 2,6 prosent i respektiv rekkefølge. Det skyldes sannsynligvis lav gjeld i den yngste delen av befolkningen og lav gjeld i forhold til eiendeler og inntekt for de over 60 år. I aldersgruppen mellom 25 og 29 år, har 6,5 prosent betalingsanmerkninger.

– Det blir interessant å følge utviklingen i den yngre delen av befolkningen da mange rammes hardt av pandemien i form av permitteringer og oppsigelser i kombinasjon med begrensede muligheter i jobbmarkedet, avslutter Per Ivar Kristiansen.