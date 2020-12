DNB advarer kunder mot svindelbølge

Banken går ut med advarselen på sin Facebook-side, skriver VG.

– En robotlignende stemme sier at det er mistenkelig aktivitet på konto eller kort, eller at kontoen din er sperret fordi noen prøver å svindle deg. Og at du må taste et tall for å få tilsendt en SMS med videre instruksjoner. Du får så tilsendt en SMS med lenke til en falsk DNB-nettside. Ikke tast for å få tilsendt lenken, skriver DNB.

– Det vil de bruke til å stjele pengene dine. Ingen skade er skjedd så lenge du ikke legger inn informasjon. Har du gjort det, ta kontakt med oss, oppfordrer banken.

