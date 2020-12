23 år gammel taxisjåfør følger Buffetts beste råd – investerer halvparten av lønnen i aksjer

Jerone Gillespie kjører taxi for Uber og Lyft og venter å tjene rundt 25.000 dollar – like under 220.000 kroner – i 2020 før skatt.

Unggutten på 23 år er likevel fast bestemt på å investere så mye han kan i aksjemarkedet. Målet er å investere rundt 10.000 dollar i aksjer hvert år – tilsvarende nesten 90.000 kroner.

Måten han gjør det på er å overføre det han har til overs etter faste, månedlige utgifter til en investeringskonto. Og det har allerede betalt seg.

Investerer for sikkerhet

I år håper han å spare maksbeløpet på sin Roth IRA-konto. Det er en pensjonskonto der uttak er skattefrie fordi innskuddene allerede er beskattet. Det kan trekkes likheter til norske BSU-kontoer – du får fordeler for å spare mye – men forskjellen er at BSU-penger må brukes på kjøp av eiendom.

Gillespie har rundt 13.200 dollar investert i Robinhood og Vanguard-kontoene sine.

Selv om han har et slunkent budsjett prioriterer han å investere fordi han ser på det som en vei til økonomisk sikkerhet.

Følger Buffett

Han startet først å handle i fond på college.

– Jeg satt ikke bare på pengene, jeg fikk dem til å vokse. Og etter hvert brukte jeg pengene til å betale ned på gjelden min, sier han.

Gillespie følger en av legendeinvestor Warren Buffetts beste tips: Invester tidlig og la pengene gjøre jobben. Rentes rente er et viktig konsept for Buffett.

Mange tenker at man må vente til man når et visst nivå inntektsmessig før man kan starte å investere, men Gillespie er et godt eksempel på at man kan starte tidlig.

Men husk at investeringer alltid bringer meg seg en risiko, så gjør gode undersøkelser før du investerer pengene dine.