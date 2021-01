Sjelden kost i aksjefond – disse to steg over 100 prosent i fjor

Desember-statistikk fra Nordnet viser at privatkunder nettokjøpte fond for 1.009 millioner kroner, hvorav aksjefond ble nettokjøpt for 996 millioner kroner.

– Dette er den nest beste måneden for fondskjøp i Nordnets historie i Norge, kun slått av foregående måned, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en pressemelding.

– Er i sin natur fremadskuende

Verdensindeksen steg hele 4 prosent i desember, godt hjulpet av nye børsrekorder i USA, og endte opp 14 prosent i 2020. Oslo Børs fikk også en god avslutning på året, og endte med en oppgang på rundt 4 prosent.

– Norske fondskunder med et globalt indeksfond fikk altså hele 14 prosent avkastning i coronaåret. Det er smått utrolig, mener spareøkonomen.

Børsoppgangen kom til tross for smitteoppblomstring og delvis nedstengning i mange land.

– Aksjemarkedet er i sin natur fremadskuende, og legger tydeligvis større vekt på positive nyheter om at vaksinene rulles ut i raskt tempo og at vi går mot en normal hverdag igjen, fortsetter Sættem.

Grønne aksjefond mest pop

Tre av de ti mest kjøpte fondene i desember er grønne fond, med Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi som de to aller mest kjøpte.

– Fondene har nytt godt av reprisingen av fornybarsektoren i år. Det er sjelden at aksjefond stiger med over 100 prosent på ett år, men det er tilfellet for begge disse, sier Sættem.

Spareøkonomen har stor tro på sektoren, selv om den er høyt priset i dag, og viser til at reguleringer fra stater verden over vil gi høy vekst i mange år fremover.

- Samtidig bør spisse bransjefond være krydder i en diversifisert portefølje, minner han om.

– Forvalterbytte ofte et salgssignal

På salgstoppen ligger Odin Eiendom og DNB Health Care, dog med mindre volum enn i de grønne fondene.

- Odin Eiendom byttet forvalter i sommer, noe som ofte er et salgssignal, siden det tar tid for en ny forvalter å komme inn i jobben. DNB Health Care har levert mindreavkastning mot referanseindeksen de to siste årene, og det gjør nok en del andelseiere utålmodige, forklarer Sættem.