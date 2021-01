Overraskende nedgang i forbruksgjeld i desember

Foreløpige tall fra Virke viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 14,2 prosent i desember, samtidig som netthandelen øker kraftig. På denne bakgrunn kunne vi forvente en vekst i forbruksgjelden i desember, men i stedet viser ferske tall fra Gjeldsregisteret en liten nedgang.

Nedgang på 0,2 mrd.

Den ikke-rentebærende gjelden som primært består av ikke forfalt kredittkortbruk går ned med 1,8 prosent fra 20,9 milliarder kroner til 20,5 milliarder, mens den rentebærende gjelden, som hovedsakelig utgjøres av forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld, går marginalt opp fra 155,1 milliarder til 155,3 milliarder.

Samlet gir dette en nedgang på 0,2 milliarder kroner eller 0,1 prosent og gjelden er på 175,8 milliarder ved utgangen av desember, mot 176 milliarder pr. november.

– Nedgangen i forbruksgjelden i desember er en positiv overraskelse. Tallene viser at folk har vært tidlig ute med julehandelen, og muligens benyttet seg av gode tilbud under «Black Week» i november. De fleste betaler også kredittkortregningene sine i tide. Det er også positivt at den rentebærende gjelden knyttet til forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld har gått kraftig ned gjennom året, sier daglig leder i Gjeldsregisteret Egil Årrestad i en kommentar.

Sterk nedgang i 2020

2020 sett under ett viser at forbruksgjelden ikke bare har sluttet å vokse, den gikk ned med hele 7,9 prosent fra 190,8 milliarder kroner til 175,8 milliarder.

– Hovedårsaken er sannsynligvis myndighetenes innstramning av finansforetakenes utlånspraksis, og etableringen av gjeldsregistrene. I tillegg har pandemien lagt en demper på forbruket, og mange av de som har økonomi til det har prioritert å nedbetale gjeld, sier Årrestad.