På kjøpstoppen

Nordnet markerer alle fond der porteføljen har lavt CO2-utslipp med et grønt blad. Av 859 fond på plattformen har 227 fond dette grønne bladet.

Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi var gjennom store deler av høsten i fjor de to mest kjøpte fondene blant Nordnets privatkunder.

Morningstar går bredere med en Sustainability Rating, som viser ESG-risikoen i porteføljene. 1.524 av totalt 25.835 fond på morningstar.no får full uttelling på bærekraft med fem av fem globuser. Morningstar leverer også CO2-verdier til Nordnet og Sbanken.

Sistnevnte begynte med etisk merking av fond allerede i 2010. Et fond kan få et gult blad, et grønt blad eller to grønne blader, avhengig av fokuset på etikk/samfunnsansvar. Dette ble utvidet med lavkarbon-merking i fjor høst.

De grønneste grønne

17 av 460 fond på Sbankens plattform har både lavkarbon-merking og to grønne blader, deriblant DNB Grønt Norden, KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Nordea Emerging Stars og Storebrand Global Solutions.

– I desember ble 87 prosent av samlede nettokjøp gjort i fond med positiv etisk merking; ett gult blad eller mer. Fond med minst ett grønt blad sto for 71 prosent av nettokjøpene, sier spareøkonom Magnus Selven.

Han tror innføringen av EUs taksonomi vil gi bedre merkede og mer transparente fond.

– Forvaltere som ikke tilpasser seg det grønne skiftet vil trolig bli kjørt hardere, og enkelte fond kan rett og slett få slite med å finne eksterne distributører. Noen uetiske fond kan bli mindre tilgjengelige, mens mer bærekraftige fond blir mer tilgjengelige, fortsetter Selven.

Noen fond er også svanemerket. Dette gjelder 25 norskforvaltede fond (hvorav ni fra KLP).