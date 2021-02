– Vi ser nå at myndighetenes ulike tiltak for å få ned gjeldsveksten har virket, både forbrukslånsforskrift og gjeldsregister. Gjeldsregisteret har virket i halvannet år nå, og det er ikke tvil om at det er et viktig hjelpemiddel for bankene i kredittvurderingen. Det er også et godt verktøy for forbrukerne til å få oversikt over og ta grep om sin egen økonomi.