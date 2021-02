Advarer etterlatte mot å sitte i uskiftet bo

– Mange saker handler om utdeling fra uskiftebo. Når du sitter i uskiftet bo har du i utgangspunktet fri disposisjonsrett over boet, men det er også noen rådighetsbegrensninger, slik at du for eksempel ikke kan sløse bort hele boet. Du kan derfor ikke gi bort gaver eller forskudd på arv uten å behandle alle arvingene likt. Et typisk eksempel på en konflikt som kan oppstå er at man selger en eiendom til ett av barna, og så oppstår det et spørsmål om det har vært et gavesalg, sier hun.