Servitørene i USA må, som her i Norge, sørge for at gjestene holder avstand, bruker munnbind, og at de har mat til alkoholen de bestiller. Ulyana Hrushchak, den 24 år gamle servitøren, var på jobb som normalt og så komiker Robyn Schall sette opp et kamera for å filme under middagen på Lilly’s Cocktail and Wine i Manhattans Upper West Side.